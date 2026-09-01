Raiffeisen stavební spořitelna vám přidá až 6000 Kč na spoření. Musíte ale vydržet šest let

Raiffeisen stavební spořitelna od 1. září 2026 nabízí k novým smlouvám stavebního spoření odměnu až 6000 Kč. K tomu přidává úrokovou sazbu 3,30 % p.a., kterou garantuje po dobu 6 let.
Na maximální odměnu dosáhnete, pokud během 6 let vložíte alespoň 120 000 Kč a po celou tuto dobu smlouvu nezrušíte. Za každých naspořených 20 000 Kč vám stavební spořitelna připíše bonus 1000 Kč, nejvýše tedy 6×.
Nemusíte ukládat přesně 20 000 Kč každý rok, peníze můžete vložit i předem. Pokud například pošlete hned na začátku 120 000 Kč, získáte celý bonus 6000 Kč. Při jednorázovém vkladu 40 000 Kč dostanete bonus 2000 Kč.
Pokud budete spořit postupně, musí ale celková naspořená částka odpovídat alespoň 20 000 Kč za každý uplynulý rok smlouvy. Nemůžete tedy například několik let neposílat nic a chybějící vklady doplnit až později, pokud jste si je nepředspořili.
Zhodnocení 5,40 % p.a. je modelové
Stavební spořitelna uvádí, že se můžete dostat na zhodnocení až 5,40 % p.a.. Výpočet totiž počítá s úrokovou sazbou 3,30 % p.a., státní podporou (1000 Kč ročně) a bonusem od stavební spořitelny (1000 Kč ročně).
Modelový příklad předpokládá, že do konce roku 2026 vložíte prvních 20 000 Kč a od ledna 2027 budete posílat 1700 Kč měsíčně.
Uváděných 5,40 % ale není čistý výnos, protože do výpočtu není zahrnuta 15% daň z úroků ani případné poplatky spojené se stavebním spořením. Skutečné zhodnocení proto bude nižší.
Příklad:
Při jednorázovém vkladu 120 000 Kč po započtení 6tisícového bonusu, státní podpory a 15% daně z úroků vychází efektivní úroková sazba cca na 4,40 % p.a., což ale i na dnešní poměry na trhu spoření není špatný výsledek s ohledem na možnost překlopit stavební spoření na úvěr ze stavebního spoření.
Akce platí pro nové smlouvy uzavřené od 1. září 2026 a není omezena věkem. Bonus ale nemůžete získat znovu, pokud jste ho už čerpali v rámci dosavadní nabídky pro děti a mladé do 20 let. Uzavření smlouvy je bez poplatku.