Raiffeisen stavební spořitelna nově nabízí úrok 3,3 % p.a. během prvních 6 let spoření

Raiffeisen stavební spořitelna zájemcům o stavební spoření nyní garantuje úrokovou sazbu 3,3 % p.a. po celou vázací lhůtu a bez nutnosti plnění jakýchkoli dalších podmínek.
Vázací lhůta je zákonem stanovená doba spoření nutná k tomu, abyste získali státní podporu. Svoje peníze samozřejmě můžete vybrat i během těchto 6 let, v takovém případě vám je stavební spořitelna vyplatí bez peněz do státu.
Garantovaná sazba platí během šestileté vázací lhůty bez ohledu na výši zůstatků. Podmínkou není ani aktivní využívaní dalších produktů Raiffeisenbank.
V době, kdy lidé hledají jistotu a chtějí mít jasno v tom, jak se jejich peníze budou zhodnocovat, je garantovaná sazba po celou dobu spoření klíčovým benefitem, říká Eva Bártová, produktová ředitelka Raiffeisen stavební spořitelny.
Krom spoření na rekonstrukci či pořízení bydlení stavební spořitelny na bydlení také půjčují. Například loni poskytly stavební spořitelny sdružené v Asociaci českých stavebních spořitelen (AČSS) – mezi nimi i Raiffeisenbank – úvěry v celkovém objemu 61,2 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 30 %.
Spolu s růstem objemu se zvýšil i počet poskytnutých úvěrů, a to o 5,6 % na 47 208.
Stavební spoření se jasně profiluje jako stabilní zdroj financování bydlení. Čísla ukazují, že lidé mají o úvěry rostoucí zájem a půjčují si vyšší částky než dřív. Hlavním tahákem jsou výhodné nezajištěné úvěry na rekonstrukce bytů a domů, hodnotí aktuální výsledky Pavel Čejka, výkonný ředitel AČSS.
Na druhou stranu počet nově uzavřených smluv o stavebním spoření dosáhl ke konci listopadu 398 121, což znamená mírný meziroční pokles zhruba o 4 %. Současně se meziročně snížila i úhrnná cílová částka nových smluv na 267,1 mld. Kč, tedy přibližně o 7 %.