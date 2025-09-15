Měšec.cz  »  Raiffeisen stavební spořitelna nabízí odměnu za sjednání nové smlouvy. Klienty Raiffeisenbank zvýhodní

Raiffeisen stavební spořitelna nabízí odměnu za sjednání nové smlouvy. Klienty Raiffeisenbank zvýhodní

Monika Veselíková
Dnes
Zájemci o stavební spoření, kteří si sjednají smlouvu u Raiffeisen stavební spořitelny, získají finanční bonus 3500 nebo 7000 Kč.

Chceme motivovat klienty k pravidelnému spoření a podpořit je v budování finanční rezervy. Díky této akci získají nejen atraktivní úrokové zhodnocení a státní podporu, ale navíc i zajímavý bonus, říká Eva Bártová z Raiffeisen stavební spořitelny.

Na odměnu ve výši 7000 Kč ovšem dosáhnou pouze klienti Raiffeisenbank. Kdo si bude peníze na účet stavebního spoření posílat z jiné banky, tomu spořitelna připíše půlku, tedy 3500 Kč.

Podmínkou pro získání odměny je také minimální doba spoření 6 let. Každý rok si přitom musíte na stavební spoření odložit přinejmenším 20 tis. Kč. Odměnu vám stavební spořitelna následně připíše na váš běžný účet vedený u Raiffeisenbank, nebo na účet stavebního spoření, jakmile vaše vklady dosáhnou prvních 20 000 Kč. Kompletní podmínky akce jsou k pročtení na webových stránkách stavební spořitelny.

Akci pro nové klienty nedávno představila také MONETA Stavební spořitelna – během vázací doby spoření, tedy prvních 6 let, zdvojnásobí připsaný státní příspěvek. Ten aktuálně činí maximálně 1000 Kč ročně, od spořitelny tak lze získat nanejvýš 6000 Kč. 

Další bonus ve výši 3000 Kč si pak může připsat ten, kdo si během prvních 4 měsíců trvání smlouvy na účet stavebního spoření uloží minimálně 120 tis. Kč.

