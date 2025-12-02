Raiffeisen realitní fond rozšířil nemovitostní portfolio. Přibylo obchodní centrum v Havlíčkově Brodě

Raiffeisen realitní fond rozšířil nemovitostní portfolio o obchodní centrum Stříbrný Dvůr v Havlíčkově Brodě
Raiffeisen realitní fond umožňuje drobným investorům stát se skrze nákup podílového listu spoluvlastníky nejrůznějších komerčních nemovitostí. Nově tedy mezi tyto nemovitosti patří i retailový park v Havlíčkově Brodě s nájemci jako Billa, KFC, DM drogerie, Datart, Gate, Action, Super Zoo a další. Celkem jde o 12 obchodních jednotek.
Lokalitou a technickým zpracováním tento retail park vysoce převyšuje řadu konkurenčních projektů, komentoval jeden z důvodu nákupu Vít Svoboda, Real Estate Portfolio Manager Raiffeisen investiční společnosti, zodpovědný za tuto transakci.
Od svého založení 25. 5. 2017 zhodnotil Raiffeisen realitní fond prostředky prvoinvestorů k 31. 10. 2025 o 53,86 %, což je 5,32 % ročně s minimální volatilitou.
Zájem o investice do nemovitostních fondů v posledních letech stoupá. Podle dat Asociace pro kapitálový trh (AKAT) objem peněz investovaných do nemovitostních fondů meziročně vzrostl o 45 % na celkových 98,68 miliard korun: Lepší než spořicí účty nebo příjem z pronájmu. Lidé znovu objevili nemovitostní fondy