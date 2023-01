Raifeisenbank zakáže všechny platby do Ruska a Běloruska. Příchozí platby stopku mít nebudou

Autor: profit

Z Raiffeisenbank už nebude možné od 15. února 2023 posílat platby do Ruské federace a do Běloruska. Banka doposud každou odchozí platbu monitorovala a zkoumala, zda její podstata neodporuje sankčním předpisům, ale kvůli nepolevující agresi Ruska vůči Ukrajině se rozhodla ukončit možnost odchozích plateb do těchto dvou zemí úplně.





Jako důvod banka uvádí, že nemůže ovlivnit, jak by bylo dále s odeslanými penězi naloženo a nechce být spoluzodpovědná za jejich případné použití ve prospěch ruské agrese, tedy například jejich přeposlání sankcionovaným osobám.





Platbu v opačném směru, tedy z Ruska nebo Běloruska banka přijme, pokud nebude v rozporu se sankční politikou banky a mezinárodními sankčními předpisy.

Pokud bance či klientovi hrozí nějaký druh újmy nebo by banka porušila povinnost jednat obezřetně, je oprávněna pokyn ke smlouvě či platební příkaz neprovést, říká mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová.

Raiffeisenbank uplatňuje embargo nad rámec legislativních povinností také vůči Íránu, Afghánistánu, Súdánu a Sýrii. Po přepadení Ukrajin Ruskem také platí zákaz příchozích i odchozích plateb i pro anektovaná území Krymu, Doněcka, Luhanska, Záporoží a Chersonu.

Kromě Raiffeisenbank přistoupila ke stejnému opatření od začátku roku 2023 také MONETA Money Bank.