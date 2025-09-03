Půjčovna aut od lidí pro lidi HoppyGo končí. Pronájem aut nebyl ziskový

Platforma HoppyGo, kterou provozuje stejnojmenná firma, ukončí službu pronájmu aut od jiných vlastníků vozidel. Jde o službu, kdy přímí vlastníci vozidel prostřednicvím této platformy pronajímali svá auta jiným zájemcům. Platforma pro pronájem zajistila rezervační systém, technický proces, platbu a pojištění.
Půjčování aut bude ukončeno k 15. 10. 2025 a po tomto datu už nebude možné si přes HoppyGo půjčit vůz. Rezervace aut lze stále provádět, ale posledním dnem vrácení musí být 14. 10. 2025, jinak platforma rezervaci odmítne.
Pro vlastníky půjčovaných aut to znamená, že od stejného data už nebude možné jejich auta nabízet k pronájmu přes HoppyGo.
Služba končí z jednoduchého důvodu: stávající peer-to-peer model není finančně výhodný a nevede k očekávanému zisku. A půjčování aut má být primárně o zisku nejen pro pronajímatele, ale i pro zprostředkovatele pronájmu, tedy HoppyGo.
„Model peer-to-peer carsharingu vykazoval stabilní využití, postupně však ztrácel svoji původní dynamiku a neměl tedy perspektivu takového růstu, aby byl rozvoj této služby dlouhodobě udržitelný,“ uvedl pro Euro.cz Martin Ježek, tiskový mluvčí společnosti Škoda Auto, která platformu vlastní.
HoppyGo bylo unikátní ve způsobu pronájmu. Narozdíl od konkurence jde o tzv. peer-to-peer pronájem, kdy platforma slouží primárně jako zprostředkovatel. Takto lze definovat sdílení auta, tzv. carsharing.
To je zásadní od konkurence, o které některá média nesprávně píší, že jde o carsharingové platformy, ale právně i technicky vzato jsou to běžné půjčovny aut. Rozdíl je jen v technologii, jak si auto pronajmete. Mezi tyto půjčovny tak patří typicky Anytime, Autonapůl, Bolt Drive a Car4Way.
Že půjčování aut nemusí patřit mezi ziskové podnikání potvrdila i jiná platforma AJO Carsharing, která před necelými 2 lety pronájem aut ukončila a šla do řízené likvidace.