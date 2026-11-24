O auto by do budoucna mohl přijít i majitel, který s ním sám žádný trestný čin nespáchal. Počítá s tím novela trestního zákoníku, kterou 23. listopadu 2026 schválila vláda.
Policie by nově mohla zabrat řidiči auto i v případě, že bylo použito k úmyslnému trestnému činu v dopravě. Soud by v takové situaci musel prokázat, že majitel takové použití umožnil, přestože mohl trestný čin předpokládat. Ministerstvo spravedlnosti uvádí, že by se toto ustanovení mohlo použít například půjčí-li majitel vůz člověku, o kterém ví, že má zákaz řízení nebo je opilý.
Opatření reaguje na situace, kdy pachatel využije auto rodinných příslušníků, známých nebo leasingových společností, aby se vyhnul propadnutí toho svého. Zabrání vozu ale nemá být automatické. Soud před tím musí prozkoumat okolnosti konkrétního případu.
Novela zároveň navrhuje nový trestný čin ohrožení v silničním provozu. Za vybržďování nebo vytlačování jiného auta z jízdní dráhy by hrozil až rok vězení, zákaz řízení nebo propadnutí vozu. Vláda tak reaguje na nedávné případy agresivních řidičů.
Nový trestný čin má zahrnovat také nebezpečné ujíždění policii a účast na nepovolených závodech v provozu. Postihnout má i jejich organizátory, pokud při závodech může dojít k ohrožení života nebo zdraví. Jestliže řidič takovým jednáním způsobí nehodu nebo někoho zraní, návrh počítá se sazbou šest měsíců až tři roky vězení nebo se zákazem řízení.
Zvýšit se mají také tresty řidičům, kteří kvůli alkoholu či drogám nejsou způsobilí řídit a při jízdě někoho zraní nebo usmrtí. Za těžké zranění jednoho člověka by nově hrozilo až šest let vězení, za jeho smrt až deset let.
Ministerstvo spravedlnosti navrhuje změny od 1. ledna 2028, novela však ještě musí projít Parlamentem.