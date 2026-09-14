První tři dny nemoci bez peněz: Vláda možná opět vrátí karenční dobu

Ministr práce Aleš Juchelka by podpořil znovuzavedení tzv. karenční doby, které plánují navrhnout Motoristé. Podle Juchelky se chystá poslanecký návrh předložit ministr Boris Šťastný. Uvedl to v diskusním pořadu Poledne s Moravcem s tím, že opatření chtějí vzkřísit zaměstnavatelé. Těm by to ušetřilo miliardy korun ročně na nákladech.
Jako karenční lhůta se označovali první tři dny pracovní neschopnosti, za které zaměstnavatelé v minulosti nevypláceli svým lidem žádnou náhradu mzdy. Tu dostali zaměstnanci až od 4. do 14. dne pracovní neschopnosti, ale jen za pracovní dny. Od 15. kalendářního dne ji nahrazuje nemocenské od státu, a to za každý kalendářní den včetně víkendů.
Opatření zavedla v roce 2008 (a po zrušení Ústavním soudem o rok později znovu prosadila) vláda Mirka Topolánka. V roce 2019 přitom karenční dobu na popud ČSSD zrušila právě vláda Andreje Babiše.
Proti nápadu se na síti X ohradil šéf odborů Josef Středula:
Další krok proti zaměstnancům? Návrat karenční doby by byl krokem zpátky. Nemocný člověk nemá být trestán tím, že první tři dny své nemoci přijde o peníze, zvlášť když si zaměstnanci na nemocenské pojištění celý pracovní život přispívají. Pokud chceme, aby se lidé do práce vraceli zdraví a byli schopni podávat plný výkon, musíme jim umožnit, aby se v době nemoci skutečně léčili, a ne je nutit chodit nemocné do práce.