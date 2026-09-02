První práce, daně i zdravotní pojištění. Mladým má v orientaci u povinností vůči státu pomoci nový bezplatný kurz

Dosažením plnoletosti mladí lidé často přebírají odpovědnost za záležitosti, které za ně do té doby řešili rodiče. Podle vzdělávací neziskovky Nekrachni přitom často tápou v tom, jaké mají povinnosti vůči státu a co by měli řešit například v souvislosti s brigádami nebo první prací. Proto ve spolupráci se společností Bankovní identita, která poskytuje službu digitálního ověření identity, připravila bezplatný kurz „Co tě čeká na úřadech“.
Měl by čerstvě plnoletým, nebo jejich rodičům, pomoci se zorientovat v povinnostech vůči úřadům (daně, řidičský průkaz, podnikání, podpora, změna bydliště, úřad práce), zdravotní pojišťovně nebo při jednání s bankou a získat i přehled o tom, co je možné využít online.
Když jsme po maturitě nastoupili na vysokou školu, zjistili jsme, že nás střední škola na praktické fungování v dospělém životě příliš nepřipravila. Nevěděli jsme, jaké povinnosti vůči státu máme ani jak je správně řešit. Právě proto vznikla organizace Nekrachni. Chceme mladým předávat informace, které sami potřebují, ale často nevědí, kde je hledat, vysvětlila spoluzakladatelka Maria Šimůnková s tím, že obsah kurzu je v mobilní aplikaci Nekrachni dostupný nejen mladým a rodičům, ale i učitelům, kteří ho mohou využít při výuce finanční gramotnosti.
Aplikaci Nekrachni je možné stáhnout na AppStore a Google Play a na Nekrachni.plus.
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Mladí potřebují umět rozlišit, čemu mohou věřit, ověřovat si informace a poznat, kdy už může být nabídka nebo rada riziková. Stejně důležité je vědět, kde hledat důvěryhodné informace a na koho se obrátit, když si nevědí rady. I na to se chceme společně s Nekrachni zaměřit, doplnil také Marek Růžička, výkonný ředitel společnosti Bankovní identita.
O kurzu
Kurz je rozdělený do tří modulů:
- Stát a já (povinnosti, důležité státní portály a dokumenty),
- Moje zdraví (hledání praktického lékaře, digitální zdravotnictví, zdravotní pojišťovna)
- Když přijde krize (ztráta práce, sociální dávky, finanční a zdravotní potíže).
Součástí jsou také návody na „přežití“ (tzv. Survivals guides), které poradí s modelovými situacemi (např. nástup na vysokou školu, vyhození ze školy, podání prvního daňového přiznání).