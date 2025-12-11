Měšec.cz  »  První banka umožní podpis hypotéky na dálku přes bankovní identitu

První banka umožní podpis hypotéky na dálku přes bankovní identitu

Gabriela Hájková
Dnes
přidejte názor

Sdílet

Elektronický podpis Autor: Depositphotos

ČSOB Hypoteční banka začíná jako první nabízet podpis všech dokumentů k hypotéce kvalifikovaným elektronickým podpisem vydaným na základě bankovní identity. Ale s tím rozdílem, že nyní už bude možné takto podepsat i dokumenty pro katastr bez nutnosti navštívit pobočku. (Hypoteční banka od loňska umožňuje elektronické podepisování hypotečních a zástavních smluv, ale bylo nutné to udělat na pobočce.)

Kompletní sjednání hypotéky online už je na dosah. Schváleno by mělo být za pár dní Přečtěte si také:

Kompletní sjednání hypotéky online už je na dosah. Schváleno by mělo být za pár dní

Ačkoli Hypoteční banka je v souvislosti se službou iD QSIGN první, další banky by podle zprávy společnosti Bankovní identita tuto možnost měly nabídnout začátkem příštího roku.

Všechny podklady spojené se sjednáním hypotéky tak jdou vyřídit digitálně a sjednání hypotéky tak bude možné plně online. Je však možné tento produkt – vzhledem k tomu, že jde o podstatný a dlouhodobý závazek, sjednat i na pobočce s tím, že výsledná dokumentace, kterou je třeba předat katastru, bude digitální a připravená k elektronickému podání.

S naším řešením může klient podepsat zástavní, kupní i další smlouvy jednoduše pomocí kvalifikovaného podpisu Bank iD QSIGN. Stačí mu bankovní identita. Dokumenty pak banka rovnou odešle elektronicky na katastr. Zjednodušuje to proces pro zákazníky i pro banky, uvedl Marek Růžička, výkonný ředitel společnosti Bankovní identita. 

Novinka podle něj pomůže také samotnému katastru nemovitostí. I když dnes už úřad funguje plně digitálně, velké množství papírových kupních a zástavních smluv musí převádět do elektronické podoby. Když přijdou smlouvy na katastr, majitel nemovitosti na tom navíc ušetří.

Katastr nemovitostí spravujeme už několik let jako digitální a proto nutnost skenovat podání doručená v listinné podobě znamená pro katastrální úřady práci navíc. Smlouvy spojené s převodem nemovitostí a hypotečním úvěrováním tvoří velkou část naší agendy a když dojdou rovnou v elektronické podobě, výrazně to zrychlí zpracování a účastníci transakce ještě ušetří 400 Kč na správním poplatku, zdůraznil Karel Štencel, předseda Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.

Obecně umožňují podepisovat kvalifikovaným podpisem Bank iD QSIGN kromě ČSOB také Komerční banka, Moneta Money Bank a Partners banka. 

Vstoupit do diskuse
Našli jste v článku chybu?

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Témata:

Kvíz týdne

Falešné slevy, obcházení pravidel. Poznáte, když vás e-shop tahá za nos?
1/10 otázek
Spustit kvíz

Dále u nás najdete

Neudržel telefon, nemohl předpažit. Byla to mrtvice

Máte záložní plán, pokud byste chtěli odjet z ČR?

Česká televize chystá projekt Tak moment pro mladé

Chytré hračky a vysavače jsou jako trojský kůň: odposlouchávají vás

Zdravotní pojišťovny přispějí na sport, prevenci i helmu na lyže

Y Soft hledá vývojáře na počítačové vidění a AI

Nádor slinivky se ohlásil nafouklým břichem, pak přišla rychlá operace

Získá Netflix také HBO Max? Souboj jde do finále

Za bolestivou menstruaci někdy může endometrióza

Izraeliský hi-tech exceluje i za války v Gaze

Práce kvapná… u snížení záloh zapomněli na paušální daní

Babišův střet zájmů potvrdil soud, Agrofert už přišel o stovky milionů

Notebook Tuxedo Gemini 17 Gen4 má grafiku Nvidia RTX 5070 Ti

Provoz krypto burzy? Podobný jako v bance

Copilot+ rok poté: Víc zmatků než užitku

Pokuty pro Albert za „slevy“, které byly ve skutečnosti zdražením

Co nabízí největší sázkové kanceláře na českém trhu?

Záplava příspěvky vytvořených pomocí AI začíná být otravná

Vykrádá Google obsah z webů pro svou AI?

Přehled změn v důchodech, které začnou platit v roce 2026

Nejžádanější na měšec.cz

Chcete nakoupit bitcoin? Využijte naši novou směnárnu!
TO CHCI
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).