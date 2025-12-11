První banka umožní podpis hypotéky na dálku přes bankovní identitu

ČSOB Hypoteční banka začíná jako první nabízet podpis všech dokumentů k hypotéce kvalifikovaným elektronickým podpisem vydaným na základě bankovní identity. Ale s tím rozdílem, že nyní už bude možné takto podepsat i dokumenty pro katastr bez nutnosti navštívit pobočku. (Hypoteční banka od loňska umožňuje elektronické podepisování hypotečních a zástavních smluv, ale bylo nutné to udělat na pobočce.)
Ačkoli Hypoteční banka je v souvislosti se službou iD QSIGN první, další banky by podle zprávy společnosti Bankovní identita tuto možnost měly nabídnout začátkem příštího roku.
Všechny podklady spojené se sjednáním hypotéky tak jdou vyřídit digitálně a sjednání hypotéky tak bude možné plně online. Je však možné tento produkt – vzhledem k tomu, že jde o podstatný a dlouhodobý závazek, sjednat i na pobočce s tím, že výsledná dokumentace, kterou je třeba předat katastru, bude digitální a připravená k elektronickému podání.
S naším řešením může klient podepsat zástavní, kupní i další smlouvy jednoduše pomocí kvalifikovaného podpisu Bank iD QSIGN. Stačí mu bankovní identita. Dokumenty pak banka rovnou odešle elektronicky na katastr. Zjednodušuje to proces pro zákazníky i pro banky, uvedl Marek Růžička, výkonný ředitel společnosti Bankovní identita.
Novinka podle něj pomůže také samotnému katastru nemovitostí. I když dnes už úřad funguje plně digitálně, velké množství papírových kupních a zástavních smluv musí převádět do elektronické podoby. Když přijdou smlouvy na katastr, majitel nemovitosti na tom navíc ušetří.
Katastr nemovitostí spravujeme už několik let jako digitální a proto nutnost skenovat podání doručená v listinné podobě znamená pro katastrální úřady práci navíc. Smlouvy spojené s převodem nemovitostí a hypotečním úvěrováním tvoří velkou část naší agendy a když dojdou rovnou v elektronické podobě, výrazně to zrychlí zpracování a účastníci transakce ještě ušetří 400 Kč na správním poplatku, zdůraznil Karel Štencel, předseda Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.
Obecně umožňují podepisovat kvalifikovaným podpisem Bank iD QSIGN kromě ČSOB také Komerční banka, Moneta Money Bank a Partners banka.