Průměrný starobní důchod je 21 063 Kč měsíčně. Invalidé mají v průměru 17 639 Kč. Jak jste na tom vy?

Dalibor Z. Chvátal
Včera
Všechny typy důchodů v červnu 2025 meziročně mírně vzrostly, vyplývá ze statistiky ČSSZ, která byla zveřejněna ve středu 6. 8. 2025.

Nejlépe si přilepšili příjemci starobních a předčasných důchodů a ke zvýšení došlo i u invalidních důchodů. Mírně se zvýšily i další vyplácené důchody.

Typ důchodu 06/2023 (Kč) 06/2024 (Kč) 06/2025 (Kč)
Starobní 20 233 20 653 21 063
Předčasný starobní 18 398 19 048 19 514
Invalidní I. st. 9767 9969 10 151
Invalidní II. st. 11 461 11 736 11 985
Invalidní III. st. 17 045 17 343 17 639
Vdovský 13 307 13 045 13 307
Vdovecký 12 117 11 877 12 117
Sirotčí 10 799 10 581 10 799

Důchody na začátku roku 2026 opět navýší pravidelná valorizace. Díky ní v lednu vzrostou starobní, invalidní i pozůstalostní penze. Podle zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí se nyní odhaduje, že v průměru v lednu důchody vzrostou skoro na 21 850 Kč měsíčně.

Podle našeho kvalifikovaného odhadu půjde u průměrného starobního důchodu o 656 až 672 Kč měsíčně, přesné číslo budeme znát na začátku září. Průměrný starobní důchod by tak měl v lednu 2026 dosáhnout necelých 21 850 korun měsíčně, upřesnil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

