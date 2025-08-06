Průměrný starobní důchod je 21 063 Kč měsíčně. Invalidé mají v průměru 17 639 Kč. Jak jste na tom vy?

Všechny typy důchodů v červnu 2025 meziročně mírně vzrostly, vyplývá ze statistiky ČSSZ, která byla zveřejněna ve středu 6. 8. 2025.
Nejlépe si přilepšili příjemci starobních a předčasných důchodů a ke zvýšení došlo i u invalidních důchodů. Mírně se zvýšily i další vyplácené důchody.
|Typ důchodu
|06/2023 (Kč)
|06/2024 (Kč)
|06/2025 (Kč)
|Starobní
|20 233
|20 653
|21 063
|Předčasný starobní
|18 398
|19 048
|19 514
|Invalidní I. st.
|9767
|9969
|10 151
|Invalidní II. st.
|11 461
|11 736
|11 985
|Invalidní III. st.
|17 045
|17 343
|17 639
|Vdovský
|13 307
|13 045
|13 307
|Vdovecký
|12 117
|11 877
|12 117
|Sirotčí
|10 799
|10 581
|10 799
Důchody na začátku roku 2026 opět navýší pravidelná valorizace. Díky ní v lednu vzrostou starobní, invalidní i pozůstalostní penze. Podle zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí se nyní odhaduje, že v průměru v lednu důchody vzrostou skoro na 21 850 Kč měsíčně.
Podle našeho kvalifikovaného odhadu půjde u průměrného starobního důchodu o 656 až 672 Kč měsíčně, přesné číslo budeme znát na začátku září. Průměrný starobní důchod by tak měl v lednu 2026 dosáhnout necelých 21 850 korun měsíčně, upřesnil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.