Provozní zisk České spořitelny za letošní první kvartál vzrostl o třetinu

Autor: Depositphotos

Provozní zisk České spořitelny za první letošní čtvrtletí vzrostl meziročně o 33,5 % a dosáhl 7,5 mld. Kč. Je to důsledek vyšších provozních výnosů, které v meziročním porovnání vzrostly o 17,3 %, zejména pak vyššího čistého úrokového výnosu a čistého výnosu z poplatků a provizí.





Čistý úrokový výnos se ve srovnání s 1. čtvrtletím roku 2023 zvýšil o 17,7 % a dosáhl 9,6 mld. Kč. Vývoj čistého úrokového výnosu ovlivnil hlavně objem poskytnutých úvěrů, pozitivní vliv měly i akvizice Sberbank CZ a Hello bank.

Čistý výnos z poplatků a provizí se meziročně zvýšil o 16,7 % na 3 mld. Kč kvůli poplatkům z transakcí s cennými papíry vlivem investic do podílových fondů a penzijního připojištění. Nárůst výnosu z platebních transakcí pak odrážel

vyšší mezibankovní poplatky ovlivněné vyšším objemem transakcí. Čistý výnos u poplatků a provizí ale pozitivně ovlivnily i poplatky za zprostředkování produktů životního pojištění a pojištění úvěrů.





České spořitelně během prvního kvartálu meziročně vzrostly i celkové provozní náklady, a to o 1,7 % na 6 mld. Kč. Způsobil to hlavně nárůst některých správních nákladů (vyšším náklady na IT a provoz a vyššímu příspěvek do Fondu pojištění vkladů). Náklady na zaměstnance (+ 0,9 %) pak byly taženy hlavně

růstem mezd, zaměstnaneckým akciovým programem a novou strukturou benefitů. Tyto náklady banky ale částečně kompenzoval nižší počet zaměstnanců. Poměr provozních nákladů a výnosů (Cost/Income Ratio) se oproti roku 2023 za první kvartál zlepšil z 51 % na 44,2 %.

Konsolidovaná bilanční suma dosáhla k 31. březnu 2024 výše 2021,7 mld. Kč a ve srovnání s jejím objemem k 31. prosinci 2023 vzrostla o 12,5 %. Vývoj na aktivní straně bilance způsobil především růst úvěrů, na té pasivní pak vyšší vklady.

Portfolio úvěrů poskytnuté domácnostem se oproti předchozímu období zvýšilo za první kvartál o 9,8 % na 653,6 mld. Kč, díky hypotékám fyzickým osobám (+ 9,4 %), spotřebitelským úvěrům (+ 18,9 %) a úvěrům poskytnutých

Stavební spořitelnou (+ 7 %). Závazky ke klientům vzrostly v meziročním porovnání o 4,4 % na 1459,9 mld. Kč, což bylo způsobeno růstem vkladů

domácností na 941,1 mld. Kč (+ 3 % meziročně) a vkladů klientů veřejného sektoru na 184,9 mld. Kč (+ 25,9 % meziročně).

K 31. březnu 2024 činil celkový počet klientů Finanční skupiny ČS 4,6 mil., digitální bankovnictví využívalo více než 2,3 mil. z nich.

Start do roku 2024 byl pro Českou spořitelnu úspěšný. Je to zásadní zpráva pro celou českou ekonomiku. Naše výsledky jsou totiž odrazem celkově se zlepšující ekonomické a finanční situace jak našich klientů, tak i celé ekonomiky. Silná

kapitálová vybavenost a stabilita České spořitelny a celého bankovního sektoru umožnily poskytovat účinnou podporu k překonání post-covidové krize i následné vysoké inflace, zhodnotil výsledky za první čtvrtletí Ivan Vondra, člen představenstva České spořitelny zodpovědný za finanční řízení.

Kompletní hospodářské výsledky za první kvartál najdete na webu banky.