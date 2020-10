Provoz finančních úřadů zůstává nadále omezený

Finanční úřady budou v souvislosti s aktuálními nařízeními vlády přístupné v omezeném rozsahu až do 3. listopadu 2020. Podatelny finančních úřadu budou pro veřejnost otevřené pouze v pondělí a středu od 8:00 do 13:00 hodin. Pracoviště fungující v tzv. optimalizovaném režimu 2+2 budou do 3. listopadu 2020 zcela uzavřena.

Provoz na finančních úřadech v dalším období bude záležet na epidemiologické situaci. Finanční správa bude o provozu finančních úřadů veřejnost včas informovat, komentuje současná omezení Zuzana Mašátová, tisková mluvčí Finanční správy.

Finanční správa doporučuje lidem omezit návštěvy finančních úřadů na minimum a využívat místo fyzického kontaktu elektronickou, případně telefickou formu komunikace.