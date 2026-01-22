Měšec.cz  »  Propadlé stravenky nevyhazujte. Můžete s nimi nakrmit děti ve školce

Propadlé stravenky nevyhazujte. Můžete s nimi nakrmit děti ve školce

Gabriela Hájková
Dnes
Stravenky Autor: Sodexo Benefity
Stravenky

Pokud doma máte loňské propadlé papírové stravenky Pluxee (dříve Sodexo), které už není kde uplatnit, můžete je využít pro bohulibé účely. Společnost Pluxee je totiž přijímá zpět a následně částkou, jež odpovídá jejich hodnotě podporuje vybrané dobročinné projekty.

Stravenky v jakékoli hodnotě s platností do 31.12.2025 můžete zasílat do 28. února na adresu

Stravenky pomáhají
Pluxee Česká republika a.s.
Plzeňská 3350/18
150 00 Praha 5

Od roku 2021 se tímto způsobem vybralo přes 890 tisíc korun. V minulosti s penězi společnost Pluxee podpořila například potravinové banky nebo seniory v nouzi. Letos poputují prostředky neziskové organizaci Women for women na projekt SOS do školky, který financuje stravování dětem, jejichž rodiče kvůli nepříznivé finanční situaci nemohou za jídlo ve školce zaplatit.

Lidé se nás často ptají, jestli má smysl posílat jen pár stravenek. Má. Právě jednotlivci jsou tím, kdo celý projekt drží při životě. Když se drobná rozhodnutí sečtou, vznikne pomoc, která má skutečný dopad, vysvětlila Tereza Ulrychová, tisková mluvčí společnosti Pluxee. 

Ačkoli papírové stravenky postupně nahrazuje digitální řešení, stravenky jako takové se ve firmách jako benefit stále využívají. Letos se zvýšila hodnota daňově nejvýhodnější stravenky na 235 Kč na den. Většina zaměstnanců na ni ale nedosáhne.

Hodnota stravenky, která je daňově nejvýhodnější, se příští rok zvýší. Většina zaměstnanců ji ale nedostane

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

