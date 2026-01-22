Měšec.cz  »  Propadlé stravenky nevyhazujte. Můžete s nimi nakrmit děti ve školce

Propadlé stravenky nevyhazujte. Můžete s nimi nakrmit děti ve školce

Gabriela Hájková
Dnes
Stravenky Autor: Sodexo Benefity
Pokud doma máte loňské propadlé papírové stravenky, které už není kde uplatnit, můžete je využít pro bohulibé účely. Stravenkové společnosti je totiž přijímají zpět a následně darují na vybrané dobročinné účely částku, která odpovídá jejich hodnotě. 

Své propadlé stravenky sbírá společnost Pluxee (dříve Sodexo). Od roku 2021 tímto způsobem podařila dobročinné projekty částkou přesahující 890 tisíc korun. V minulosti s penězi společnost Pluxee podpořila například potravinové banky nebo seniory v nouzi. Letos poputují prostředky neziskové organizaci Women for women na projekt SOS do školky, který financuje stravování dětem, jejichž rodiče kvůli nepříznivé finanční situaci nemohou za jídlo ve školce zaplatit.

Stravenky v jakékoli hodnotě s platností do 31.12.2025 můžete zasílat do 28. února na adresu

Stravenky pomáhají
Pluxee Česká republika a.s.
Plzeňská 3350/18
150 00 Praha 5

Lidé se nás často ptají, jestli má smysl posílat jen pár stravenek. Má. Právě jednotlivci jsou tím, kdo celý projekt drží při životě. Když se drobná rozhodnutí sečtou, vznikne pomoc, která má skutečný dopad, vysvětlila Tereza Ulrychová, tisková mluvčí společnosti Pluxee. 

Podobný projekt funguje i u společnosti Edenred, která pravidelně vybírá zpět propadlé stravenkové i volnočasové poukázky (nejen z minulého roku, ale i předchozích let). Vybranou částku Edenred letos předá Potravinové bance pro Prahu a Středočeský kraj i už jednou zmíněné iniciativě Women for women, tentokrát na projekt Obědy pro děti, který má stejný účel, ale je určený pro základní školy a školní jídelny.

Edenred projektu Obědy pro děti pomáhá již třetím rokem a dosud jej podpořil celkovou částkou 250 000 Kč, což představuje 7142 obědů. Potravinovou banku pro Prahu a Středočeský kraj podporuje Edenred již od roku 2019, řekla serveru Měšec.cz Aneta Martišková, členka vedení společnosti Edenred. 

I v tomto případě je nutné propadlé poukázky poslat do 28. února, a to na adresu:

Edenred CZ s.r.o.
Pernerova 691/42
186 00 Praha 8

Ačkoli papírové stravenky postupně nahrazuje digitální řešení, stravenky jako takové se ve firmách jako benefit stále využívají. Letos se zvýšila hodnota daňově nejvýhodnější stravenky na 235 Kč na den. Většina zaměstnanců na ni ale nedosáhne.

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Nejžádanější na měšec.cz

