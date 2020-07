Projekt Richee se změní. Vznikne nový CREDITAS Banking

Autor: Dalibor Z. Chvátal Homepage projektu Richee od Banky CREDITAS. (6. 7. 2020)

Banka v mobilu s názvem Richee se po dvou letech změní. Podle našich informací Banka CREDITAS svůj projekt Richee změní k 1. srpnu 2020 na CREDITAS Banking mobile. Vedle mobilní aplikace banka nabídne i nový CREDITAS Banking pro počítače a tablety.

Desktopová verze bankovnictví bude automaticky dostupná také všem uživatelům aplikace Richee již od srpna letošního roku. Současně ji banka bude nabízet stávajícím klientům jako alternativu k internetovému bankovnictví. Obě bankovnictví (staré i nové IB) poběží několik měsíců souběžně. Do poloviny roku 2021 bychom chtěli mít do CREDITAS Banking přesunuty všechny klienty, vysvětluje na dotaz Měšce průběh změn Lucie Brunclíková, mluvčí Banky CREDITAS.

Ze strategického, marketingového i rozvojového hlediska dává velký smysl integrovat značku Richee do Banky CREDITAS, komentuje důvod změny Lucie Brunclíková. A dodává, že projekt Richee byl od samého začátku projekt Banky CREDITAS a s bankou byl úzce propojen. Aplikace se v počátku výrazně orientovala na možnost obsluhy účtů v různých bankách. Postupně jsme se dostali do stavu, kdy majitelé produktů CREDITAS, což je většina uživatelů aplikace Richee, dostávají širší možnosti a funkcionality, než nabízí existující mobilní bankovnictví banky. Dává proto smysl tyto dva světy přiblížit ještě více a soustředit se na rozvoj jedné aplikace s ještě větší intenzitou. Agendu obsluhy účtů v jiných bankách pochopitelně zachováme a dále rozvineme – dnes je možné připojit účty již 20 českých a slovenských bank, což aplikaci stále staví na první místo na českém trhu. Další banky stále do nabídky přidáváme, popisuje Brunclíková.

Značka Richee bude nadále používána pro dětské produkty (účet Richee Junior a Spoření Richee Junior).