Prohlédněte si pamětní mince vydané ČNB. Nově do sbírky přibyla stříbrná mince věnovaná kronikáři Kosmovi

Monika Veselíková
Dnes
Česká národní banka, ČNB Autor: se souhlasem České národní banky

Při příležitosti výročí 900 let od úmrtí nejstaršího českého kronikáře vydává Česká národní banka stříbrnou pamětní minci v nominální hodnotě 200 Kč.

Kosmova kronika je cenným dílem, které formovalo české dějepisectví i národní vědomí. Jejího autora připomínáme pamětní mincí, v níž se snoubí historický odkaz Kosmova díla s uměleckou tradicí české mincovní tvorby, říká členka bankovní rady ČNB Karina Kubelková.

Na lícní straně nové mince je románská bazilika svatého Víta, Vojtěcha a Panny Marie, doplněná iniciálou „C“ a textem „COSMAS DECANUS“. Latinský nápis znamená doslova „Kosmas, děkan“ a připomíná Kosmovu roli děkana pražské kapituly. 

Na rubové straně mince je zobrazena postava píšícího kronikáře a také románský sloup, silueta obličeje a zděná stěna. Autorem podoby mince je akademický sochař Michal Vitanovský, jehož návrh uspěl v umělecké soutěži ČNB. Mince vyrazila Česká mincovna v Jablonci nad Nisou.

Pamětní mince vydané ČNB prodávají smluvní partneři, kteří k tomu mají určené oprávnění. Jejich seznam si můžete stáhnout na webu České národní banky. Celkem centrální banka vydává 15 200 mincí, 5600 v běžné a 9600 ve špičkové kvalitě. Nominální hodnota 200 Kč není totožná s prodejní cenou: minci v běžné kvalitě koupíte za 758 Kč, ve špičkové kvalitě pak za 858 Kč.

Stříbrnou minci věnovanou Kosmovi a stejně tak další mince vydané letos, například minci s unikátním optickým průhledovým okénkem, si můžete prohlédnou v následující galerii.

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

