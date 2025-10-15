Prohlédněte si pamětní mince vydané ČNB. Nově do sbírky přibyla stříbrná mince věnovaná kronikáři Kosmovi

Při příležitosti výročí 900 let od úmrtí nejstaršího českého kronikáře vydává Česká národní banka stříbrnou pamětní minci v nominální hodnotě 200 Kč.
Kosmova kronika je cenným dílem, které formovalo české dějepisectví i národní vědomí. Jejího autora připomínáme pamětní mincí, v níž se snoubí historický odkaz Kosmova díla s uměleckou tradicí české mincovní tvorby, říká členka bankovní rady ČNB Karina Kubelková.
Na lícní straně nové mince je románská bazilika svatého Víta, Vojtěcha a Panny Marie, doplněná iniciálou „C“ a textem „COSMAS DECANUS“. Latinský nápis znamená doslova „Kosmas, děkan“ a připomíná Kosmovu roli děkana pražské kapituly.
Na rubové straně mince je zobrazena postava píšícího kronikáře a také románský sloup, silueta obličeje a zděná stěna. Autorem podoby mince je akademický sochař Michal Vitanovský, jehož návrh uspěl v umělecké soutěži ČNB. Mince vyrazila Česká mincovna v Jablonci nad Nisou.
Pamětní mince vydané ČNB prodávají smluvní partneři, kteří k tomu mají určené oprávnění. Jejich seznam si můžete stáhnout na webu České národní banky. Celkem centrální banka vydává 15 200 mincí, 5600 v běžné a 9600 ve špičkové kvalitě. Nominální hodnota 200 Kč není totožná s prodejní cenou: minci v běžné kvalitě koupíte za 758 Kč, ve špičkové kvalitě pak za 858 Kč.
Stříbrnou minci věnovanou Kosmovi a stejně tak další mince vydané letos, například minci s unikátním optickým průhledovým okénkem, si můžete prohlédnou v následující galerii.