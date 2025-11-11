Program Nová zelená úsporám už nemá z čeho brát. Stát dočasně uzavřel příjem žádostí

Ministerstvo životního prostředí stoplo příjem žádostí o NZÚ pro rodinné i bytové domy. O dotace na zateplení a další energeticky úsporné úpravy je velký zájem a i přes opakované navýšení vyčleněné částky na 32 mld. Kč došlo k jejímu předčasnému vyčerpání.
Omezení platí pro Novou zelenou úsporám Light i pro program Oprav dům po babičce. Jak ale ministerstvo ubezpečilo, stopka se nijak nedotkne těch, kteří již mají zažádáno.
Všechny tyto žádosti budou úředníci ze Státního fondu životního prostředí nadále standardně vyhodnocovat a schvalovat.
Žadatelé, jejichž žádost bude schválena, tedy žádosti s vydaným kladným Rozhodnutím ministra, obdrží zálohu nejpozději na začátku příštího roku, uvádí Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR
Podle dosluhujícího ministra životního prostředí Petra Hladíka přišlo v minulých týdnech výrazně víc projektů, než resort očekával.
Ačkoliv jsme počítali s tím, že finance vystačí do konce roku, musíme k tomuto přerušení přistoupit už teď, vysvětlil.
Zájemci o jeden z programů v rámci NZÚ tak musí s podáním žádosti posečkat. Podle Hladíka jsou finanční prostředky na příští rok zajištěné – konkrétně má jít o peníze z Modernizačního fondu a z výnosů z emisních povolenek. Počítá s tím návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí ČR na rok 2026, který již koncem září schválila vláda.
Tyto zdroje mohou v budoucnu doplnit také prostředky z připravovaného Sociálně klimatického fondu, určené pro pomoc zranitelným domácnostem. Od roku 2021 bylo do energetických úspor domácností investováno téměř 55 mld. Kč.
Beze změn pokračuje také spolupráce se stavebními spořitelnami a bankou při poskytování zvýhodněných úvěrů, které mají pomoci s dofinancováním renovací.
Podle oborové aliance Šance pro budovy je nyní klíčové, aby byla navazující etapa programu ještě přístupnější pro běžné domácnosti. Velký potenciál pak její zástupci vidí v renovačních pasech a v nové síti energetických poradců, kteří mohou lidem pomoci rozhodovat se informovaně a plánovat renovace jako ucelený proces.
Zajištění široké sítě odborníků, kteří budou poskytovat poradenství v oblasti spotřeby energie, financování nebo výběru vhodných úsporných opatření, plánuje MŽP v rámci takzvané reformy energetického poradenství. Tito odborníci by měli být poté k dispozici domácnostem, vlastníkům obytných budov, malým a mikropodnikům i samosprávám.