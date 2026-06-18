Prodáváte borůvky nebo přebytky ze zahrádky? Pozor na hranici 50 tisíc

I příjem z příležitostného prodeje je někdy nutné zdanit. Poradíme, jaký limit zde platí a na co dalšího si dát pozor.
Pokud prodáváte jakékoli přebytky ze zahrádky, houby nebo třeba borůvky, je v první řade dobré znát rozdíl mezi soustavnou a příležitostnou činností. Za soustavnou činnost se podle občanského zákoníku považuje činnost vykonávaná samostatně, se záměrem činit tak soustavně a za účelem dosažení zisku. Za soustavné se tedy považuje podnikání, které se děje pravidelně a opakovaně. Na intervalu nebo na tom, zda je pouze o sezónní prodej, přitom tak úplně nesejde.
Soustavná činnost vždy vyžaduje živnostenské oprávnění a dosažený zisk je potřeba zahrnout do daňového přiznání.
Naproti tomu příležitostná činnost je taková činnost, která se pravidelně neděje. Probíhá spíš jednorázově a nahodile. Pokud vaše činnost pod tuto definici spadá, živnostenské oprávnění nepotřebujete.
Pokud jde o zdanění příjmu z příležitostné činnosti, rozhoduje, zda si vyděláte víc jak 50 000 Kč. Příjmy do tohoto limitu jsou od daně osvobozené, jakmile je ale příjem vyšší, odvodu daně se nevyhnete. Pokud jste klasicky zaměstnaní, budete si muset příští rok podat daňové přiznání sami. Zde se příležitostné příjmy uvádí jako ostatní příjmy (§10 zákona o daních z příjmů).
Vždy se zdaňuje celý příjem, nikoli jen částka nad hranici 50 tis. Kč. Daň z příjmů dělá 15 %. Pokud byste daňové přiznání neodevzdali a daň z příjmů neuhradili, může vám finanční úřad vyměřit pokutu. Za každý den prodlení 0,05 procenta vyměřené daně. Sociální ani zdravotní pojištění v návaznosti na tento příležitostný příjem řešit nemusíte.
Na co dalšího si dát pozor:
- Prodejci hub musí mít platné osvědčení o znalosti hub a prodávají-li houby nasbírané v lese za účelem podnikání, potřebují také živnostenské oprávnění.
- Prodej lesních plodů a hub ze sběru v lese by měl být vždy se souhlasem vlastníka lesa.
Znát a dodržovat byste měli také pravidla poctivého prodeje – jde zejména o vydávání dokladů o nákupu, uvádění správných cen a dodržování hygienických norem. Veškeré prodejní aktivity musí být v souladu s platnými právními předpisy.