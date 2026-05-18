Privatbanka mění název na Penta Bank. Chce posílit aktivity v Česku i na zahraničních trzích

Privatbanka se názvem více přibližuje investiční skupině, do které patří a mění jméno na Penta Bank. Banka plánuje rozšířit své aktivity v Česku, kde je trh investic a depozit v cílových segmentech třikrát až čtyřikrát větší než na Slovensku. Později chce expandovat i na další evropské trhy, kde působí skupina Penta Investments.
Co i nadále zůstává, je zaměření primárně na firemní a bonitní zákazníky v rámci privátního bankovnictví. Banka však plánuje klientskou základnu rozšiřovat například i směrem k segmentu Future Rich, tedy klientům s potenciálem rostoucích příjmů i majetku.
V sektoru bankovnictví a finančních služeb, který v naší skupině reprezentují Privatbanka, Penta Fund a Prima banka, vidíme s ohledem na vývoj trhu významný růstový potenciál. Privatbanka, kterou už dnes můžu nazývat Penta Bank, má s novým vedením ambici vytvořit platformu s přesahem mimo český a slovenský trh, okomentoval přerod Privatbanky Marek Dospiva, partner skupiny Penta a její spoluzakladatel na tiskové konferenci, kde Penta Bank představila i novou vizuální identitu, novou investiční řadu Avior vytvořenou v AI laboratoři.
Avior Invest má klientům umožnit automaticky zhodnocovat průběžné výnosy z dluhopisů a diverzifikovat portfolio podle investičních preferencí. Avior Duo je zase určený pro klienty, kteří se rozhodnou reinvestovat své prostředky do korporátního dluhopisu Penta a budou moci zároveň uložit jejich likvidní prostředky na eurový spořicí účet se zvýhodněným úročením. Produkt Avior Duo je od 18. 5. k dispozici jen na Slovensku, uvedení na český trh je zatím v přípravě.
Banku vede od loňského podzimu Petr Řehák, který v minulosti stál například u zrodu Equa Bank.
Naší vizí je být bankou vašich budoucích úspěchů, kde osobní vztah, dlouhodobá odbornost, moderní technologie a digitální inovace tvoří jedinečnou kombinaci pro rozvíjení potenciálu našich klientů, zhodnocování jejich majetku a budování udržitelného úspěchu, popsal šéf banky, která chce být partnerem kromě individuálních klientů a firem i pro instituce a municipality.
Banka od loňského listopadu buduje technologickou platformu, na které nyní běží web, internetové bankovnictví, digitální onboarding a mobilní aplikace. Dále se zaměří na core banking, investice a také umělou inteligenci.