Privatbanka má nově svou mluvčí. Stala se jí Kateřina Petko

Gabriela Hájková
15. 12. 2025
Mikrofon mluví mluvčí Autor: Depositphotos

Privatbanka, která je součástí investiční skupiny Penta, má nově svou vlastní tiskovou mluvčí pro ČR a Slovensko. Stala se jí Kateřina Petko, která v bance bude zastávat také pozici Head of Communications and CSR.

Na své pozici bude Petko odpovědná za strategické řízení externí a interní komunikace, rozvoj vztahů s médii a klíčovými stakeholdery, posilování reputace a značky banky a za rozvoj agendy společenské odpovědnosti v obou zemích.

Privatbanka vstupuje do nové kapitoly s jasnou ambicí posílit moderní privátní bankovnictví a výjimečnou klientskou zkušenost v Česku i na Slovensku. Mým cílem je budovat srozumitelnou, jednotnou a proaktivní komunikaci, která podpoří strategii banky a dlouhodobou důvěru klientů i veřejnosti a rozvinout aktivity z oblasti Corporate Social responsibility, uvedla nová mluvčí.

Petko má zkušenosti v oblasti korporátní komunikace, marketingu, reputačního managementu a media relations z minulých let. Působila jako ředitelka komunikace a marketingu skupiny Czechoslovak Group a zastávala také vedoucí pozice v oblasti komunikace a marketingu (např. Equa bank a BNP Paribas Cardif). Mezinárodní zkušenosti získala ve společnostech ENI a Kingspan.

