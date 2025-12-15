Měšec.cz  »  Privatbanka má nově svou mluvčí. Stala se jí Kateřina Petko

Privatbanka má nově svou mluvčí. Stala se jí Kateřina Petko

Gabriela Hájková
Dnes
Privatbanka, která je součástí investiční skupiny Penta, má nově svou vlastní tiskovou mluvčí pro ČR a Slovensko. Stala se jí Kateřina Petko, která v bance bude zastávat také pozici Head of Communications and CSR.

Na své pozici bude Petko odpovědná za strategické řízení externí a interní komunikace, rozvoj vztahů s médii a klíčovými stakeholdery, posilování reputace a značky banky a za rozvoj agendy společenské odpovědnosti v obou zemích.

Privatbanka vstupuje do nové kapitoly s jasnou ambicí posílit moderní privátní bankovnictví a výjimečnou klientskou zkušenost v Česku i na Slovensku. Mým cílem je budovat srozumitelnou, jednotnou a proaktivní komunikaci, která podpoří strategii banky a dlouhodobou důvěru klientů i veřejnosti a rozvinout aktivity z oblasti Corporate Social responsibility, uvedla nová mluvčí.

Petko má zkušenosti v oblasti korporátní komunikace, marketingu, reputačního managementu a media relations z minulých let. Působila jako ředitelka komunikace a marketingu skupiny Czechoslovak Group a zastávala také vedoucí pozice v oblasti komunikace a marketingu (např. Equa bank a BNP Paribas Cardif). Mezinárodní zkušenosti získala ve společnostech ENI a Kingspan.

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

