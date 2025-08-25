Měšec.cz  »  Příští telefonát, který budete mít od České spořitelny, možná vytočí robot

Gabriela Hájková
Dnes
přidejte názor

robot umělá inteligence AI zákaznická zkušenost automatizace Autor: Shutterstock

Česká spořitelna do jednání s klienty více zapojila umělou inteligenci. Banka do svého klientského voicebota implementovala technologii Open AI. 

Díky tomu by se měla zlepšit jeho schopnost porozumět požadavkům klientů a přirozeněji s nimi komunikovat. Voicebot nově umí také naplánovat schůzku s bankéři podle jejich dostupnosti a požadavků klienta. 

Nový AI voicebot také přijímá za pobočkové bankéře telefonáty klientů v době, kdy nejsou přítomní nebo je nemohou z kapacitních důvodů vzít sami. Voláte-li svému bankéři ve chvíli, kdy se vám nemůže věnovat, voicebot hovor přijme a domluví se s vámi, kdy by vám vyhovovalo zpětné zavolání nebo schůzka s bankéřem.

Novou AI technologii od společnosti OpenAI jsme do voicebota postupně implementovali v letos v červenci. Od té doby se nám podařilo zvýšit úspěšnost zpracovaných hovorů o polovinu, okomentoval první výsledky Ondřej Tůma, Product Designer ve Voicebot týmu s tím, že nyní banka také snadněji plánuje schůzky s bankéři (klienti si mohou vybrat buď schůzku online nebo na pobočce).

S vylepšeným AI voicebotem, který využívá technologii ChatGPT, se můžete setkat při telefonickém hovoru konkrétnímu bankéři nebo při hovoru na klientskou linku či pobočku. 

Pomáhá ale také s běžnými servisními požadavky (poradí, jak si založit běžný nebo spořicí účet, jak zažádat o úvěr, jaká je otevírací doba pobočky nebo kde najít nejbližší bankomat, apod.) a aktivními operacemi (blokování karet či vydání náhradní karty, apod.). 

Nové technologie nám pomáhají odbavovat nejen příchozí, ale i odchozí hovory. Hlasový asistent proaktivně volá klientům, aby jim pomohl zlepšit finanční zdraví, sjednal schůzku v případě, že ji s bankéřem neměli více než rok, nebo aby klientům připomněl, co na schůzku potřebují s sebou podle vybraného tématu – například rodný list dítěte, doplnila Magdaléna Hudecová, Product Designer týmu VoiceBot. 

Z dosavadních zkušeností s technologií AI, kterou Spořitelna začala používat letos v červenci vyplývá, že voicebot měsíčně zvládne kolem 35 000 hovorů, přičemž 40 % požadavků zvládne vyřešit úplně sám. 

Autor aktuality

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

