Příští rok se kvůli svátkům posunou některé výplaty důchodů

Výplata penzí má z hlediska termínu jasně nastavená pravidla. Česká správa sociálního zabezpečení vyplácí penze pouze 2., 4., 6., 8., 10., 12. a 14. den v měsíci. (Některým příjemcům se během letošního roku výplatní termín měnil. Cílem bylo rozložit výplaty důchodů jen do první půlky měsíce).
Co ale může výplatu ovlivnit je státní svátek. Pokud vyjde její termín na státní svátek, posouvá se výplatní termín na nejbližší pracovní den dopředu či dozadu.
Příští rok se kvůli státnímu svátku posune výplata penzí šestkrát:
- důchod s výplatním termínem 2. dubna 2026 bude vyplacen 1. dubna,
- důchod s výplatním termínem 4. dubna 2026 bude vyplacen 2. dubna,
- důchod s výplatním termínem 6. dubna 2026 bude vyplacen 7. dubna,
- důchod s výplatním termínem 2. května 2026 bude vyplacen 4. května,
- důchod s výplatním termínem 8. května 2026 bude vyplacen 7. května,
- důchod s výplatním termínem 6. července 2026 bude vyplacen 7. července.
Tím, že se letos přesunuly výplatní termíny ze druhé poloviny měsíce a vyplácí se už pouze do 14. dne v měsíci (vč.), nebude už docházet během vánočních svátků k posunu žádných výplatních termínů.
Důchody vyplácí ČSSZ bezhotovostním převodem na bankovní účet klienta, nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty na adresu bydliště. Způsob výplaty důchodu si volíte při podání žádosti o dávku, později ale můžete svou okresní správu sociálního zabezpečení požádat o změnu způsobu výplaty.
Penze se vyplácejí dopředu v pravidelných měsíčních lhůtách na tzv. klouzavý měsíc. To by se mělo v budoucnu změnit tak, aby se důchody vyplácely na měsíc kalendářní, tedy na období od prvního do posledního dne v měsíci.
Navrhovaná úprava, která se změnou počítá, má navázat na změnu ve způsobu valorizování penzí, která začala od roku 2022 navyšovat příjemcům důchody od začátku roku, a ne až od lednové výplaty dávky. Změnou by došlo i ke sjednocení způsobu výplat důchodů, neboť ostatní plátci penzí posílají příjemcům důchody právě na kalendářní měsíc.
Změna výplaty z klouzavého na kalendářní měsíc měla proběhnout už 1. července 2025. Nakonec se ale platnost změny posunula o dva roky.
Od příštího roku se také změní pravidla pro příjemce penzí, kterým je ČSSZ zasílá do zahraničí.