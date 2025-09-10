Příspěvek na péči se příští rok zvýší. Dávka ale vzroste jen někomu

Příspěvek na péči se od příštího roku zvýší. Vzroste ale jen dávka příspěvku na péči v I. a II. stupni závislosti. Valorizaci dnes schválila Poslanecká sněmovna.
Navýšení se vztahuje na příspěvek za péči o děti i dospělé. U dětí se příspěvek v I. stupni zvýší z 3300 Kč na 4900 Kč a ve II. stupni ze 7400 Kč na 8200 Kč.
U dospělých se dávka v I. stupni navýší z 880 Kč na 1300 Kč a ve II. stupni ze 4900 Kč na 5400 Kč.
Nová výše příspěvku začne platit od začátku příštího roku. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) odhaduje, že celkové roční výdaje rozpočtu se kvůli změnám zvýší o 1,41 mld. Kč.
V minulosti jsme výrazně navýšili příspěvek zejména ve vyšších stupních závislosti. Aktuálně posilujeme první a druhý stupeň, aby pomoc lépe reagovala na potřeby lidí a příspěvek si udržel svou reálnou hodnotu, okomentoval valorizaci dávek ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.
Valorizace podle něj navazuje na zvýšení příspěvku na péči, k němuž došlo loni v červenci, kdy se příspěvek navýšil ve stupních II, III a IV.
Příspěvek pro osoby s prvním stupněm závislosti na péči jiných osob se nevalorizoval od roku 2016. Přitom ho pobírá 101 691 lidí, z toho zhruba 12 tis. dětí a 89 tis. dospělých.
Více podrobností o lednové valorizaci těchto dávek najdete v samostatném článku.
Navýšit příspěvek na péči se poslanci snažili nejprve prostřednictvím novely zákona o sociálních službách (sněmovní tisk 796). Nakonec se ale méně štědrou změnu podařilo prosadit až jako přílepek k novele zákona o jednotném hlášení zaměstnavatele. Sněmovna tedy na tomto hlasování logicky schválila právě i zákon o jednotném hlášení zaměstnavatele, který má zjednodušit firmám administrativu jedním hlášením, které nahradí až 25 formulářů.
Dále Sněmovna podpořila i návrh ministra Jurečky na zavedení slevy na pojistném pro zaměstnance v ovocnářství a zelinářství ve výši 7,1 % z vyměřovacího základu. Ta se bude vztahovat na pracovníky zaměstnané na základě specifické sezónní dohody o provedení práce, kterou nově definuje zákon o zemědělství.