Příspěvek na péči má stoupnout. Od kdy a o kolik?

Autor: Depositphotos

Příspěvek na péči by se měl během příštího roku zvýšit. Zatím není jasné o kolik přesně. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) navrhuje navýšení ve dvou variantách. K růstu by mohlo dojít měsíc od účinnosti novelizace, se kterou se počítá od června 2024 (navýšení je tedy plánováno od července 2024).





První varianta navýšení příspěvku na péči Stupeň Výše PnP – děti Po úpravě Výše PnP – dospělí Po úpravě I 3300 Kč 3300 Kč 880 Kč 880 Kč II 6600 Kč 8200 Kč 4400 Kč 5500 Kč III 13 900 Kč 16 700 Kč 12 800 Kč 15 400 Kč IV 19 200 Kč 23 100 Kč 19 200 Kč 23 100 Kč

První varianta počítá s navýšením pro druhý, třetí a čtvrtý stupeň. První naopak nevalorizuje.





Druhá varianta navýšení příspěvku na péči Stupeň Výše PnP – děti Po úpravě Výše PnP – dospělí Po úpravě I 3300 Kč 4100 Kč 880 Kč 2000 Kč II 6600 Kč 8200 Kč 4400 Kč 5500 Kč III 13 900 Kč 16 700 Kč 12 800 Kč 15 400 Kč IV 19 200 Kč 23 100 Kč 19 200 Kč 23 100 Kč

Zdroj tabulek: MPSV

Druhá varianta počítá se stejným růstem od stupně dva výš, jako varianta předchozí, zároveň ale valorizuje dávku i pro stupeň jedna.

Součástí novelizace zákona o sociálních službách má být i zjednodušení procesu navyšování tohoto příspěvku. Nyní za tímto účelem nutné vždy schválit změnu zákona. MPSV navrhuje, aby do budoucna příspěvek na péči zvyšovala vláda svým nařízením. A to vždy, pokud inflace vzroste o 5 % od jeho posledního navýšení. Konkrétní zvýšení by určila vláda právě ve zmíněném nařízení.

Předlohu MPSV příští týden předloží do meziresortního připomínkového řízení.

Naším cílem je zachovat reálnou hodnotu příspěvku. Nová pravidla budou pracovat s jasnými a vyčíslitelnými daty. Nynější systém, kdy je pro navýšení příspěvku nutná změna zákona, není vůbec pružný, vysvětlil ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.