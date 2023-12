Příspěvek na bydlení a přídavky na dítě už můžete vyřídit online

Autor: Depositphotos.com

Příspěvek na bydlení a přídavek na dítě je od 14. prosince 2023 možné vyřídit v z domova v Klientské zóně Ministerstva práce a sociálních věcí Jenda. Doposud bylo možné touto cestou podávat pouze žádost o rodičovský příspěvek.





Přišli jsme s komplexním řešením pro vyřizování dávek online. Klientská zóna Jenda má mnoho funkcí, které zjednoduší klientům jednání s úřadem. Lidé tak nejen že mohou podat žádost, ale mohou sledovat její stav a hlásit změny. Také je v Jendovi možné doložit čtvrtletní příjmy nebo náklady na bydlení, říká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Dodává, že tuto cestu mohou využít i lidé, kteří žádost podali již dříve na pobočce Úřadu práce.





Možnost žádat on-line formou funguje od srpna letošního roku a využívá ji přibližně polovina žadatelů. Do budoucna chce ministerstvo rozšířit klientskou zónu Jendu tak, aby umožnila lidem řešit všechno potřebné z domova bez nutnosti návštěvy úřadu.