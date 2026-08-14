Příspěvek na aktovku se daní jako mzda. U kroužků může být výjimka

Zaměstnavatel vám může přispět na výdaje spojené se školou. Pokud chcete z takového příspěvku vytěžit co nejvíc, záleží na tom, na co peníze dostanete a jakou formou vám firma příspěvek poskytne.
Příspěvek na školní potřeby se může stát běžnou součástí zdaněné mzdy, zatímco správně poskytnutá úhrada sportovního nebo vzdělávacího kroužku může být od daně a odvodů osvobozena.
Častou variantou je jednorázový příspěvek, který vám firma pošle společně se srpnovou nebo zářijovou výplatou. Zaměstnavatel jej může označit například jako příspěvek na školní potřeby, na prvňáčka nebo na začátek školního roku. Samotný název ale jeho daňový režim nezmění.
Pokud zaměstnanec dostane peníze přímo, jde zpravidla o zdanitelný příjem. Částka se připočte ke mzdě a odvádí se z ní daň z příjmů i sociální a zdravotní pojištění. Zaměstnanec proto neobdrží celý přiznaný příspěvek. Firma může například schválit podporu ve výši 3000 korun, čistá částka připsaná rodiči však bude kvůli dani a odvodům nižší. Stejné pravidlo se obvykle uplatní, pokud zaměstnavatel proplatí účtenku, kterou rodič přinese po nákupu. To, že zaměstnanec doloží pořízení aktovky, penálu nebo sešitů, ještě samo o sobě nevytváří nárok na daňové osvobození, říká Jana Jáčová, ředitelka UOL Účetnictví.
Jiná situace nastává u takzvaných nepeněžních volnočasových benefitů, za které lze považovat například právě proplacení kroužku. Tyto benefity jsou v roce 2026 od daně osvobozené do souhrnné výše 24 483,50 Kč za jednoho zaměstnance za celý rok. Nejde ale o žádnou zvláštní částku vyhrazenou pouze na kroužky, do stejného limitu se započítávají také další čerpaná plnění, třeba na sport, kulturu nebo rekreaci.
Hodnota nad stanovenou hranici se stává zdanitelným příjmem a podléhá také pojistnému, doplňuje Jáčová.
Připomeňme, že od příštího roku by měly být tyto volnočasové benefity bez limitu. Podrobnosti v článku:
Využít lze také benefitní systém, účelovou kartu nebo poukaz, který nelze směnit za peníze. Pokud ale kroužek nejprve zaplatíte sami a firma vám následně pošle peníze na účet, jde opět zpravidla o zdanitelné plnění.
Do osvobozených benefitů se automaticky nepočítají ani školní pomůcky, které firma koupí a předá zaměstnanci. Výjimkou mohou být například tištěné knihy, pokud splní zákonné podmínky. Jednotlivé položky je ale nutné posuzovat samostatně.
Příspěvek rodičům školáků může být pro zaměstnance velmi užitečný, firma si ale musí předem ujasnit, čeho chce dosáhnout. Chce-li rodičům poskytnout volné peníze na aktovku a sešity, musí počítat se zdaněním jako u mzdy. Pokud chce využít daňově zvýhodněný benefit, je bezpečnější hradit přímo konkrétní vzdělávací, sportovní nebo kulturní aktivitu a hlídat celoroční limit, dodává Anna Kevorkyan z JenPráce.cz.