Přišel vám e-mail s informací o zpoždění vašeho spoje a nabídkou finanční kompenzace? Může jít o podvod

Společnost CHAPS, provozovatel systému pro vyhledávání spojů veřejné dopravy IDOS, varuje před podvodnými zprávami.
Zaznamenali jsme výskyt podvodných e-mailových zpráv, které se snaží vyvolat dojem, že je zaslala naše společnost. Informují o zpoždění spoje a zaslání nějaké finanční kompenzace jako omluvu s odkazem na přijetí částky, varuje provozovatel IDOSu.
Zprávy jsou ovšem odeslané z cizích e-mailových adres – veškerou oficiální komunikaci ohledně jízdenek zakoupených přes IDOS společnost zasílá výhradně z e-mailových adres na doméně svt.cz a jejich subdomén.
Společnost také upozorňuje, že nikdy nezasílá kompenzace za zpoždění, které by bylo nutné jakkoli potvrzovat, a už vůbec ne klepnutím na jakýkoli odkaz. Veškeré finanční transakce se vždy řeší stejnou platební metodou, kterou jste použili pro platbu jízdenek.
Na podvodníky a jejich praktiky dlouhodobě upozorňuje také naše redakce: Vyznejte se v podvodech. Co je phishing, vishing, smishing a spoofing?
