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Připomínáme: Program Nová zelená úsporám otevře příjem žádostí

Monika Veselíková
Včera
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18.5.26 3*/ Upozornění, pozor, varovný prst Autor: Shutterstock
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Příjem žádostí o finanční podporu z programu Nová zelená úsporám (NZÚ) se otevře ve čtvrtek 25. června 2026 v 10:00.

Majitelé rodinných domů, společenství vlastníků jednotek a bytová družstva mohou předkládat projekty na energeticky úsporné renovace k posouzení, zda splní podmínky pro financování bezúročným úvěrem. Ten získají od podzimu u bank a stavebních spořitelen ve výši až 2 mil. Kč na rodinný dům a 750 tis. Kč na jeden byt v bytovém domě.

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Zranitelné domácnosti mohou žádat o zálohovou dotaci ve výši až 400 tis. Kč na zateplení a úsporné zdroje energie.

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Žádosti o dotaci nebo bezúročný úvěr je třeba stejně jako v předchozích etapách podávat elektronicky na portálu zadosti.sfzp.cz. Každý žadatel bude mít v systému vlastní účet ověřený elektronickou identitou. Podání je jednoduché, intuitivní a nevyžaduje žádné zvláštní dovednosti. Administrací žádosti je možné pověřit i jinou osobu, například dodavatele. I v tomto případě je ale vhodné sledovat svůj účet v systému a nespoléhat se pouze na ujištění pověřené osoby, připomíná ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Nezapomeňte, že přípravě projektů by měla předcházet konzultace s energetickým poradcem NZÚ. Naši proškolení odborníci v prvé řadě ověří, zda má domácnost nárok na přímou dotaci, nebo má požádat o bezúročný úvěr. Poradí, jak správně postupovat s ohledem na finanční možnosti majitelů a docílit tak maximálních úspor energií, vysvětluje Valdman.

Energetický poradce zároveň vystaví renovační pas a zranitelným domácnostem poskytne asistence při vyřízení dotace. 

Došlé žádosti pak bude Státní fond životního prostředí administrovat podle pořadí, v jakém budou podané a nanejvýš do výše ohlášené alokace. Na NZÚ Light má Ministerstvo životního prostředí nyní vyčleněné 2 mld. Kč, což při dotaci 400 000 Kč znamená podporu pro 5000 nízkopříjmových domácností.

Majitelé rodinných domů, společenství vlastníků jednotek i bytová družstva, kteří předloží své projekty a získají kladné rozhodnutí, se musí obrátit na zapojené finanční instituce a zde požádat o bezúročný úvěr. O poskytnutí i konečné výši úvěru rozhodnou banky a spořitelny na základě prověření úvěruschopnosti daného žadatele.

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Autor aktuality

Monika Veselíková

Monika Veselíková

Autorka je redaktorkou serveru Měšec.cz.

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