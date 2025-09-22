Příjmy z prodeje akcií či podílů firem budou plně osvobozené od daně. Někomu ale omezení zůstane

Příjmy z prodeje podílů ve firmách či akcií budou u fyzických osob od ledna v případě splnění podmínky časového testu osvobozeny od daně z příjmů bez omezení. To za podmínky, že nejsou součástí obchodního majetku poplatníka. Časový test přitom znamená, že majitel daná aktiva držel po zákonem stanovenou dobu 3 – 5 let.
Osvobození od daně při prodeji platí i pro kryptoaktiva, ale v tomto případě jen za podmínky, že jejich celková hodnota nepřesáhne 40 milionů Kč v daném zdaňovacím období. Příjmy nad tuto hranici se zdaní v poměrné části odpovídající podílu částky přesahující 40 milionů Kč.
U prodeje akcií a podílů firem, které nejsou obchodním majetkem, limit 40 mil. Kč naopak nově platit nebude. Od 1. 1. 2026 tak budou tyto příjmy plně osvobozené od daně bez ohledu na jejich výši.
Zrušit limit pro prodej akcií a podílů firem a zachovat pouze časový test navrhl ministr financí Zbyněk Stanjura spolu s poslancem Jiřím Havránkem. Poslanecká sněmovna návrh původně odmítla, Senát ho však schválil v upravené podobě a Sněmovna následně přijala senátní verzi, která limit pro prodej akcií a podílů firem ruší. Úprava zákona má podle ministerstva financí pomoci odstranit technické komplikace, které současný limit přináší, a podpořit rozvoj kapitálového trhu.
Důležité je, že novela neobsahuje žádná přechodná ustanovení. To znamená, že příjmy z prodeje cenných papírů a podílů přesahující 40 mil. Kč, které fyzické osoby obdrží ještě v roce 2025, budou podléhat stávajícímu omezení a zdanění podle současné právní úpravy. Praktický dopad změny tak nastane až u příjmů fakticky obdržených v roce 2026, vysvětluje poradenská společnost KODAP.
Novelizace, která změnu přinesla, upraví také oblast zaměstnaneckých benefitů. Změna má podmínky pro osvobození nepeněžních benefitů (např. vstup na sportoviště, kulturní akce či využívání zdravotnických zařízení) od daně zpřísnit kvůli obcházení smyslu a účelu schválené právní úpravy.
Zákonodárci navrhují, aby se osvobození příjmu ve formě nepeněžních plnění na vyjmenované účely mohlo uplatnit výhradně na benefity poskytované nad rámec mzdy za práci. Záměrem je zabránit situacím, kdy zaměstnavatelé nahrazují část mzdy za práci právě těmito benefity, což má v podstatě za následek osvobození naturální mzdy od daně a pojistných odvodů, vysvětlila Monika Lodrová, vedoucí oddělení daně z příjmů fyzických osob v poradenské společnosti BDO.
Ministerstvo financí navrhlo upřesňující vymezení, aby benefity, které plní roli nepeněžní mzdy, podléhaly zdanění. Ustanovení schválené Sněmovnou pravidla nastavuje tak, že nepeněžní plnění, které může být při splnění dalších podmínek (např. podmínka účelu, kdy jde benefit na zdravotnictví, kulturu, sport, vzdělání apod.) v zákonem stanovených limitech osvobozeno od daně, nesmí ale být současně mzdou, platem, odměnou, náhradou za ušlý příjem nebo být jiným plněním, které má vazbu na výkon práce.
Cílem je tedy zamezit případům, kdy zaměstnavatelé promítají např. výplatu bonusů do nepeněžních benefitů, na které uplatňují výhodnější zdanění.
Schválený text zákona byl nyní postoupen prezidentovi k podpisu.