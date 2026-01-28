Příjemci starých dávek možná dostanou superdávku až v srpnu

Nový ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka v pondělí předložil návrh na změnu zákona o dávce státní sociální pomoci. Chce o 3 měsíce prodloužit přechodné období nastavené pro převedení příjemců starých dávek (příspěvku na bydlení, přídavku na dítě, příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení) na superdávku.
Konec přechodného období byl původně stanovený na konec dubna 2026, kdy měli na novou dávku přejít ti příjemci rušených dávek, kteří o superdávku požádali do konce roku 2025. První výplatu superdávky za duben by pak obdrželi v květnu a do té doby měli jistotou výplaty starých dávek ve výši přiznané za září 2025.
Podle Juchelkova návrhu se ale budou staré dávky vyplácet až do konce července a superdávka, pokud na ni vznikne nárok, poprvé dorazí v srpnu 2026. Proces přechodu je totiž výrazně náročnější, než se původně čekalo a úřady potřebují na vyhodnocení nároku více času. Není tak jisté, zda nyní stanovený termín stihnou.
Některé agendy se nespojují, jsou to porodní bolesti, které jsou logické. Tento návrh představuje jakousi pojistku – pokud by úřady práce nestíhaly vyhodnotit žádosti starých klientů v termínu do konce dubna, tak mezitím tato změna nabyde účinnosti, vysvětlil na dnešním setkání s novináři ministr.
Součástí návrhu je také posun termínu pro změnu některých částek životního minima. Ty měly pro jednotlivce a první dospělé osoby v domácnosti původně stoupnout od 1. května 2026.
V souvislosti s prodloužením přechodného období superdávky ale Juchelka navrhuje posun na 1. října 2026.
Tento posun přinese významné aplikační zjednodušení, když odstraní nutnost hromadného přepočtu u velkého množství případů příjemců rušených dávek v přechodném období a současně již u některých příjemců nové dávky státní sociální pomoci, vysvětluje důvodová zpráva.