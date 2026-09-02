Přijdou do škol dělat osvětu a získat nové klienty. Centrální banka varuje před některými finančními poradci

Někteří finanční poradci, kteří navštěvují školy kvůli výuce finanční gramotnosti, zneužívají tyto návštěvy k propagaci vlastních služeb, získávání nových klientů nebo náboru nových spolupracovníků z řad studentů či jejich rodin. Informace vyplývají z upozornění České národní banky (ČNB).
Ta označuje za problematické hlavně zdůrazňování konkrétních finančních produktů, značek či služeb během přednášek, výzvy ke kontaktu po akci či sbírání kontaktních údajů pomocí anket či soutěží, nabízení finančních služeb či spolupráce a doporučování kariérního uplatnění během studia a po něm.
Česká národní banka vítá zájem škol o rozvoj finanční gramotnosti žáků a zároveň chápe jejich snahu o zapojení odborníků z praxe do výuky. Zároveň však považuje za vhodné, aby ředitelé škol a vyučující pečlivě posuzovali osoby, které do školy zvou, např. aby si zjistili reference na finančního poradce z předchozích působišť, posoudili jeho motivaci k pořádání těchto přednášek a zajistili průběžnou kontrolu průběhu vystoupení i prezentovaného obsahu, varuje zpráva centrální banky s tím, že tato instituce nevydává žádné osvědčení nebo certifikaci, která by finanční poradce nebo jiné dohlížené subjekty opravňovala k pořádání vzdělávacích aktivit, jež jsou zaměřené na finanční gramotnost.
Zpráva zároveň připomíná, že kvůli výuce finanční gramotnosti se školy mohou obracet na neziskové organizace nebo přímo na ČNB, která se finanční osvětě věnuje a školám i veřejnosti nabízí například možnost zajít do Návštěvnického centra nebo využít vzdělávací materiály z webu. Najdete tam například prezentace pro studenty týkající se nemovitostí, eura, inflace či osobních financí, dále edukativní videa či kvízy a rébusy ze života.