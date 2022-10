Přídavky na děti se od ledna zvýší a budou pro více lidí. Zhruba 90 tisíc rodin má na dávku nárok, ale nečerpá ji

Autor: Redakce

Přídavek na dítě by se měl od ledna navýšit o 30 % a mělo by na něj dosáhnout opět i více lidí. Vyplývá to ze zprávy Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV).





Od září je možné o přídavek na dítě požádat přes zjednodušený formulář, který podáte přes počítač nebo mobil.

Ačkoli se od začátku roku zvýšil počet dětí podpořených pravidelným přídavkem na dítě o celou třetinu, stále podle ministerstva práce dávku nečerpá zhruba 90 tisíc rodin, které by na dávku měly nárok. Rodiny, které v minulosti požádaly o příspěvek na dítě ve výši 5000 Kč a mohou dosáhnout i na přídavky, proto začalo ministerstvo cíleně oslovovat.





Postupně dostávají SMS zprávy, ve kterých jsou upozorněni na možnost dávku čerpat. Po každém rozeslání výrazně vzroste počet žadatelů. Data ukazují, že bezmála pětina oslovených do týdne požádá o přídavek na dítě, uvedl ministr práce Marian Jurečka.

Phishing – snaha získat citlivé osobní informace (přístupy a hesla, údaje o platebních kartách, rodná čísla). Šíří se podvodnými e-maily nebo přesměrováním na falešné webové stránky.

Upozornil však také, že stát nyní zaznamenává i nárůst falešných webů, které se snaží vypadat jako portál ministerstva, ale přitom jde o podvodné stránky. Přes ty chtějí útočníci prostřednictvím tzv. phishingu získat z podvedených lidí přihlašovací údaje do internetového bankovnictví nebo čísla z karty, aby jim mohli ukrást peníze. Tyto útoky řešíme přímo se správcem domény a policií, dodal Jurečka.

Vláda plánuje od ledna přídavek na dítě navýšit o 200 Kč měsíčně a rozšířit skupinu lidí, kterým na dávku vznikne nárok a to další valorizací životního minima. Návrh na zvýšení dávky má MPSV tento týden poslat do připomínkového řízení.

V současnosti se měsíční výše přídavku na dítě pohybuje v rozmezí od 630 do 1380 Kč. Nárok na něj vzniká domácnostem s čistým příjmem do 3,4násobku životního minima rodiny.