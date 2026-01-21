Při cestě autem do Rakouska můžete dostat pokutu i za špatně upevněné lyže

Pokud na hory nejezdíte autem pravidelně, mohou vás některá rakouská pravidla překvapit. Rakouská policie se dlouhodobě zaměřuje i na zdánlivé detaily – například uložení lyží, stav auta nebo chování v kolonách.
Rakouské předpisy kladou velký důraz na správné zajištění nákladu. Za neupevněné lyže nebo jiné sportovní vybavení hrozí pokuta až 500 eur. Volně položené lyže v interiéru auta tak mohou vyjít velmi draho, upozorňuje Martin Thienel ze společnosti Kalkulátor.cz.
To samozřejmě neznamená, že lyže uvnitř vozu nesmí být vůbec, jen je nutné mít je pevně zajištěné, aby se při prudkém brždění nemohly pohybovat.
Ideální je přeprava v obalu, využití sklopného sedadla nebo otvoru pro dlouhé předměty. Rakouská policie se podle Theinela při kontrolách zaměřuje i na volně ložené lyžařské boty, které mohou být rovněž považovány za nezajištěný náklad.
Pozor dejte také na silniční úseky označené zkratkou IG-L, kde je z důvodu ochrany ovzduší snížená maximální povolená rychlost – nejčastěji na 100 nebo 80 km/h. Za nedodržení tohoto omezení hrozí vysoké pokuty a ve výjimečných případech může dojít i k zadržení vozidla.
Rakousko dlouhodobě patří mezi země s nulovou tolerancí k rizikovému chování řidičů. Povinnost vytvářet záchranářskou uličku (Rettungsgasse) platí už ve chvíli, kdy se provoz na dálnici nebo rychlostní silnici začne zpomalovat – nikoliv až při příjezdu záchranářů. Nerespektování tohoto pravidla patří mezi vážné přestupky, říká Thienel.
Obdobě přísně rakouští policisté posuzují i používání mobilního telefonu, nebo to, zda máte dobře očištěná okna, světla i střechu od sněhu.
Rakouská policie je oprávněna ukládat a vybírat na místě pokuty až do výše 90 EUR od řidičů, kteří poruší dopravní předpisy. Policista, který pokutu vybírá, je povinen vystavit úřední potvrzení. V případě vyšší pokuty může policista vyzvat motoristu k zaplacení kauce, přičemž zbytek pokuty je splatný do dvou týdnů po přestupku, radí také průvodce na webu ÚAMK.
Potřebné dokumenty k vjezdu vozidlem do Rakouska:
- Osvědčení o registraci vozidla (ORV).
- Zelená karta (A jako Austria automaticky kryjí všechny české pojišťovny).
- Doklad totožnosti (pas nebo OP)
- Řidičský průkaz (český, jste v EU)
Kompletního průvodce pro cestu Rakouskem z pohledu dálnic, mýtného, dopravy ale i plateb kartou, najdete v našem článku: