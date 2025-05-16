Měšec.cz  »  Prezident podepsal superdávku. Pokud se potvrdí slova kritiků, bude příští vládu žádat o nápravu

Prezident podepsal superdávku. Pokud se potvrdí slova kritiků, bude příští vládu žádat o nápravu

Monika Veselíková
16. 5. 2025
Petr Pavel Autor: Úřad vlády, publikováno se souhlasem
Prezident Petr Pavel (12. dubna 2023).

Prezident Petr Pavel dnes podepsal dva zákony, jejichž prostřednictvím má na podzim dojít k reformě stávajícího systému sociálních dávek a zavedení takzvané superdávky.

Nová superdávka má do jedné spojit 4 aktuálně vyplácené dávky: příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení a přídavek na dítě. Reforma sociálních dávek, kterou připravilo Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením Mariana Jurečky, si klade za cíl zefektivnit a zjednodušit 30 let starý systém státní sociální podpory. 

Parametry nové Dávky státní sociální pomoci mají také více motivovat příjemce zlepšit svoji finanční situaci vlastní prací, součástí řízení o dávku bude majetkový test. Výše popsané změny označil prezident za krok správným směrem. Reformu je podle něj třeba podpořit. Zároveň ale připomněl otazníky ohledně možných dopadů na některé skupiny populace.

Jurečkova reforma dlouhodobě čelí kritice opozice i zástupců neziskových organizací. Nová superdávka podle nich dostatečně nechrání zranitelné skupiny osob. Sporným bodem superdávky je také posuzování příjmů v případě lidí v exekuci či insolvenci, pro kterou mají být nová pravidla nevýhodná a vytlačovat je tak do šedé ekonomiky.

Tato rizika se ukážou až v praxi. Je třeba je pečlivě monitorovat a pokud se naplní, budu žádat příští vládu, aby určité parametry systému opravila. Jde zejména o otázky definice zranitelných osob, která nyní vynechává například samoživitele se staršími dětmi, výše životního minima pro malé domácnosti, dopadu na pracovní motivaci občanů v oddlužení či nastavení normativů na bydlení, uvedl prezident poté, co zákony podepsal. Obvykle se přitom k nové legislativě nevyjadřuje.

Účinnost zákona je naplánovaná na 1. října 2025. Zároveň se ale počítá s půlročním přechodným obdobím. To znamená, že pokud již nyní pobíráte přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení či příspěvek na živobytí, na novou superdávku (při splnění všech podmínek) byste přešli až 1. dubna 2026.

