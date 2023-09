Prezident Petr Pavel podepsal novelu zákona o důchodovém pojištění. Změny začnou platit od října

Prezident republiky Petr Pavel podepsal 1. září 2023 novelu zákona o důchodovém pojištění. Učinil tak po několika dnech všeobecného nervózního očekávání. Původně zákonodárci plánovali, že pokud novelu prezident podepíše nejpozději 31. srpna, pak začne zákon platit od 1. září. To se však nestalo, a tak, protože je prezidentův podpis datován v září, bude novela zákona platit až od 1. října 2023.





Novela zákona o důchodovém pojištění upravuje nový výpočet pro valorizaci důchodů a také zpřísňuje pravidla pro odchod do předčasného důchodu.





Tento zákon jsem se po pečlivém posouzení a přes níže uvedené výhrady rozhodl podepsat, uvedl prezident, který následně popsal, v čem se mu novela nelíbí.

Novela upravuje mimořádné valorizace důchodů způsobem, který by v případě dalšího inflačního výkyvu vedl k fiskálně nákladnějšímu řešení, než je dnešní a přitom nevyhovující režim, což vyplývá i ze samotné důvodové zprávy. Paradoxně to vede ke konfliktu se základním cílem vlády, tj. dosažení pokroku na poli fiskální konsolidace, upřesnil Petr Pavel. Podle jeho názoru by mělo být úkolem nalézt takový postup pro mimořádné valorizace důchodů, který v období nadměrné inflace zvýší důchody obdobným tempem, jakým rostou příjmy ostatním spoluobčanům, přičemž realizace mimořádné valorizace nebude vyžadovat korektiv v podobě speciálních ad hoc zákonů.

U předčasných důchodů je problematická náhlost zkrácení doby nejdřívějšího možného odchodu do předčasného důchodu z 5 na 3 roky před standardním důchodovým věkem. V kombinaci s extrémně krátkým (de facto nulovým) rozdílem mezi termínem platnosti a účinnosti novely zákona může tento postup zakládat v inkriminované části populace nadměrnou nerovnost v přístupu k institutu předčasných důchodů, zdůvodnil dále odklad svého podpisu prezident.

Upozornil na existující riziko, že návrh nevalorizovat procentní výměru u nově přiznaných předčasných důchodů do doby, než důchodce dosáhne standardního důchodového věku, povede k nezamýšleným negativním sociálním efektům, zejména v případě, kdyby ekonomika opět čelila vyšší inflaci.

Potřebné zpřísnění podmínek v oblasti předčasných důchodů by mělo být provedeno způsobem, který bude udržitelný i v nepříznivých inflačních scénářích a nebude náhle a zásadně měnit pravidla pro občany, kteří již dle stávající legislativy potenciální nárok na předčasný důchod mají, dodal Petr Pavel s tím, že novela zákona jde správným směrem, a proto se ji rozhodl podepsat.

Prezidentovým podpisem o jeden den později tak ještě dostanou šanci lidé, kteří chtěli požádat o předčasný důchod za stávajících (a výhodnějších) podmínek, aby si ho do konce září stihli sjednat.