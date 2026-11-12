Převod auta online a doklady a značky do výdejního boxu: Kdy řidiči nebudou muset na úřad?

Řidiči by se mohli v dohledné době dočkat další fáze elektronizace agendy spojené s registrem vozidel. Auta by tak bylo možné převádět kompletně online. Změny vyplývají z novely zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Přes Portál dopravy by novelizace umožnila vyřízení všech souvisejících žádostí a oznámení elektronicky Osvědčení o registraci vozu (malý techničák) by si řidič, i s registrační značkou, mohl nechat zaslat do výdejního boxu nebo výdejního místa (možnost vyzvednutí na úřadu by ale zůstala zachována). Původní doklad by už nebylo nutné odevzdat na úřadu, stačilo by jen zajistit jeho likvidaci.
Návrh počítá i se zavedením přenositelnosti registračních značek, kdy by si vlastníci a provozovatelé auta mohli za stanovených podmínek dosavadní značky nechat pro své jiné vozidlo (např. při prodeji původního auta by si značky nechali pro to nové). Novela by zavedla také možnost rezervace kombinace registrační značky na šest měsíců.
Zatím se dá plně online vyřídit přes Portál dopravy výměna řidičáku při expiraci platnosti s tím, že nový doklad si můžete nechat zaslat na vybrané výdejní místo. Úřad v některých případech online podání žádosti motivuje pětinovou slevou z poplatku.
Výměnu řidičáku vyřešíte online. Pokud chcete průkaz dřív kvůli ztrátě, ušetříte tím na poplatku
Agenda spojená s registrem vozidel by se mohla také zrychlit, protože žádosti podané přes Portál dopravy, které budou bez přílohy, mají být do budoucna vyřizovány automaticky bez účasti úředníka (jde např. o žádost o třetí registrační značku na nosič kol). Předloha také navrhuje automatický zápis vyřazení odcizeného či pohřešovaného auta z provozu a automatický zápis zániku vozu po ekologické likvidaci, a to na základě údajů z příslušného informačního systému. Majitelé aut už by tak kvůli těmto úkonům nemuseli podávat samostatnou žádost.
Jednodušší by ale mohlo být také dočasné vyřazení vozidla z provozu (např. motorky přes zimu). Registrační značky a doklad by v takovém případě zůstaly provozovateli a vyřazení i následné opětovné uvedení do provozu by vyřídil opět elektronicky. Nemusel by tak na úřadu odevzdávat značky do depozitu a později je tam chodit opět vyzvednout.
Návrh zákona se mimo oblast registrace vozidel věnuje i způsobu, jak legálně opatřit vůz náhradním vyznačením VIN čísla, pokud je to původní nečitelné nebo chybí. V případě poskytování údajů o vozech přes internet by měly být nově dostupné i fotografie aut pořízené při jejich prohlídkách.
Novelu letos v červenci schválila vláda, návrh ale dosud neprošel prvním čtením ve Sněmovně a ministerstvo dopravy upozorňuje, že by se kvůli tomu zavedení nových služeb státní správy mohlo zpozdit. Se spuštěním online registrace vozidel se nyní počítá od příštího července, některé další změny by měly být účinné o rok později.
Skutečnost, že návrh dosud neprošel prvním čtením, zvyšuje nejistotu ohledně konečné podoby zákona i času, který zbude na jeho technickou a organizační přípravu. Další odklad tak může ohrozit dodržení navržených termínů, upozornil ministr dopravy Ivan Bednárik s poukazem na to, že schválením zákona přípravy nekončí a na novinky je třeba připravit a propojit informační systémy.
Od příštího roku by také budoucí řidiči nákladních vozidel a autobusů mohli skládat jiné zkoušky z ovládání a údržby vozidla než dosud. Aktualizované otázky mají lépe odpovídat současné technice. Změna se dotkne uchazečů o řidičská oprávnění skupin C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D a D+E
Řidičáky na náklaďáky a autobusy čeká změna. Zkoušky na ně se zbaví starých otázek
Od příštího července by se také mohla prodloužit platnost řidičských průkazů ze současných 10 na 15 let. Kromě toho novela zákona o silničním provozu počítá také s vyšší povolenou rychlostí pro obytné automobily s maximální přípustnou hmotností nad 3500 kg a nejvýš 7500 kg (pro jízdu na dálnicích a silnicích z nynějších 80 na 100 km/h).