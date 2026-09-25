Převazy, hygiena i jídlo. Jak zajistit péči o blízkého doma a kdo ji zaplatí

Návrat blízkého z nemocnice často znamená rychlé řešení praktických otázek. Kdo mu zajistí převazy, pomůže s hygienou nebo připraví jídlo? Veškerá péče přitom nemusí zůstat jen na vás. Část pomoci mohou zajistit zdravotníci a sociální služby.
Zapamatujte si dva důležitá, ale odlišná slovní spojení.
1. Domácí zdravotní péče
Řeší zdravotní úkony, například převazy, aplikaci injekcí, péči o umělý vývod (stomici) nebo sledování zdravotního stavu.
2. Sociální služby
Pomáhají s běžným fungováním, například s hygienou, oblékáním, jídlem nebo doprovodem. Nebo třeba nákupem.
Zdravotní sestra přijde k vám domů na doporučení lékaře
Domácí zdravotní péče je určena lidem, kteří potřebují odborné zdravotní výkony, ale jejich stav umožňuje péči doma. Sestra tak může například převazovat rány, aplikovat injekce nebo inzulin, pečovat o katétry, stomiky nebo pomáhat s návratem k samostatnosti.
Příjezd sestry do domácnosti není podle věku pacienta. Rozhodující je jeho zdravotní stav a potřeba konkrétních výkonů. Péči může předepsat praktický lékař, specialista nebo nemocniční lékař při propuštění.
Pokud už během hospitalizace víte, že bude váš blízký potřebovat pomoc, začněte ji řešit ještě před návratem domů. Předepsanou domácí zdravotní péči hradí zdravotní pojišťovna, pokud ji poskytuje smluvní agentura domácí péče.
Na běžné činnosti pomohou sociální služby
Zdravotní sestra ale už neřeší potřebu úklidu, nákupů, nebo jiné lidské pomoci. Pokud váš blízký nezvládá běžné denní činnosti, může využít pečovatelskou službu nebo osobní asistenci.
Obě pomohou s hygienou, přípravou jídla, oblékáním, doprovodem k lékaři nebo dalšími úkony. Na rozdíl od zdravotní péče vám sociální službu nepředepíše lékař, nýbrž ji musíte objednat přímo u poskytovatele.
Využít ale můžete také odlehčovací služby, které na dobu několika dnů převezmou část péče a umožní vám odpočinek nebo návrat do práce.
Díky odlehčovací službě si můžeme alespoň vypít kafe, říkají rodiče postižené dcery
Na péči můžete získat příspěvek
Pokud váš blízký kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu potřebuje pomoc jiné osoby, může požádat o příspěvek na péči.
Při jeho posuzování se neřeší jen diagnóza, ale hlavně to, co daný člověk zvládá v běžném životě bez pomoci. Hodnotí se jeho pohyb, orientace, stravování, oblékání a hygiena.
Žádost podáváte na místně příslušném Úřadu práce.
|Stupeň závislosti
|Příspěvek na péči měsíčně
|1. stupeň
|1300 Kč
|2. stupeň
|5400 Kč
|3. stupeň
|14 800 Kč
|4. stupeň
|23 000 – 27 000 Kč
Peníze následně dostává člověk, který pomoc potřebuje. Použít je může například na sociální službu, asistenta sociální péče nebo pomoc rodiny.
Péče nemusí zůstat jen na vás
V praxi často funguje kombinace více možností. Člověk po operaci může potřebovat zdravotní sestru kvůli převazům, pečovatelskou službu kvůli hygieně a donášce jídla a zároveň pomoc rodiny. Stát však vám však může přispět příspěvkem a zdravotní sestra k vám dorazí bezplatně v rámci zdravotního pojištění.