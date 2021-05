Přes 120 poradců ČS Plus přecházejí pod KAPITOL

Přes 120 poradců a úvěrových specialistů Buřinky (Stavební spořitelny České spořitelny), kteří na českém trhu pracovali pod obchodní značkou ČS Plus, přechází pod křídkla poradenské společnosti KATPIOL, která patří do finanční skupiny Vienna Insurance Group.

Vedení Buřinky se rozhodlo ukončit síť ČS Plus kvůli chybějící IT infrastruktuře a koncepčního rozhodnutí do ní neinvestovat. Podle společnosti by bylo v současné podobě obtížné obstát na silně konkurenčním trhu finančních poradců.

KAPITOL získal díky akvizici nových kolegů také 28 kamenných poboček, díky čemuž společnost rozšířila svoje pokrytí v Česku.