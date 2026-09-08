Přepravce zásilek GLS nově umí sobotní doručování do výdejních boxů v ČR

Přepravní společnost GLS spustila sobotní doručování do svých samoobslužných výdejních boxů. Závoz bude fungovat v celé české síti čítající přes 2000 GLS Parcel Boxů. Sobotní doručení je bez příplatků.
Možnost víkendového doručení do samoobslužných boxů na českém trhu postupně rozšiřují i další logističtí hráči. Prodejce Alza doručuje do vlastní sítě AlzaBoxů sedm dní v týdnu dlouhodobě. Zásilkovna po testovacím provozu zavedla sobotní doručování do Z-BOXů v Praze, Brně a Ostravě, přičemž celoplošný víkendový závoz plánuje na předvánoční sezónu na konci roku 2026.
V návaznosti na nový režim doručování plánuje GLS v následujících šesti měsících rozšířit svou síť v Česku o přibližně 1000 nových zařízení na celkový počet 3000 boxů. Většina instalovaných modulů využívá solární napájení, což podle GLS zjednodušuje schvalovací procesy se samosprávami a umožňuje umístění i v lokalitách bez elektrické přípojky.
Podle průzkumu zpracovaného pro GLS má v současnosti 58 % obyvatel České republiky nejbližší výdejní box do 5 minut chůze nebo jízdy. Největší zájem o další rozšiřování sítě výdejních míst projevují obyvatelé menších obcí do 1000 obyvatel, kde by posílení infrastruktury uvítaly téměř dvě pětiny rezidentů. Vedle vyzvedávání nákupů navíc boxy stále častěji slouží i pro posílání balíků mezi soukromými osobami; dvě třetiny odesilatelů už při podání zásilky dává podle průzkumu přednost boxu nebo výdejnímu místu před přepážkou pošty.