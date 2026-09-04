Přepočet důchodu nebo doplatek: Dejte pozor, jestli vás skutečně kontaktuje sociálka

Další vlna podvodů cílí na klienty České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Úřad upozornil na aktivity, kdy se pachatelé vydávají za jeho zaměstnance a pod záminkou vyřízení doplatku či zvýšení důchodu se snaží dostat k citlivým údajům.
Podvod může začít e-mailovou nebo jinou elektronickou zprávou s dokumentem napodobujícím oficiální písemnost ČSSZ. Ten může obsahovat logo ČSSZ, označení jejích organizačních útvarů, údaje o údajném přepočtu důchodu či výši doplatku a další prvky, které mají vzbudit dojem oficiálního dokumentu, popisuje ČSSZ s tím, že na zprávy mohou navazovat telefonáty od osob, které se vydávají za zaměstnance úřadu a přesvědčují oběti útoku, že kvůli doplatku či zvýšení důchodu musí provést jisté kroky v internetovém bankovnictví. Mohou je dokonce přesvědčovat k videohovoru nebo použití dalších aplikací.
Ať už je forma jakákoli, cílem útočníků jsou přístupy k internetovému bankovnictví nebo jiné citlivé údaje, pomocí kterých mohou oběť připravit o peníze.
Pamatujte proto, že ČSSZ nikdy:
- nepožaduje od klientů přihlášení do jejich internetového bankovnictví nebo provádění transakcí kvůli vyplacení důchodu či jeho doplatku,
- nevyžaduje přihlašovací údaje, PIN, autorizační kód či vzdálený přístup k telefonu, počítači nebo internetovému bankovnictví,
- neřeší přístup k bankovnímu kontu přes telefonáty nebo videohovory.
Jak úřad přiznal, podvodníci v současnosti umí komunikaci státních institucí, vč. dokumentů, log, označení či podpisů napodobit velmi věrohodně.
Setkáte-li se s podobnou žádostí pod hlavičkou ČSSZ, komunikaci ukončete. Pokud vám věc vrtá hlavou, můžete kontaktovat úřad způsobem, který najdete na oficiálním webu, na který se dostanete zadáním adresy a ne proklikem přes cizí odkazy. Každopádně nikomu nesdělujte citlivé údaje a pokud jste to udělali, hned volejte banku, aby zablokovala případně transakce či přístup k účtu.