Měšec.cz

Přepočet důchodu nebo doplatek: Dejte pozor, jestli vás skutečně kontaktuje sociálka

Gabriela Hájková
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podvod, podvodný telefonát, kyberbezpečnost, scam Autor: Shutterstock.com
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Další vlna podvodů cílí na klienty České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Úřad upozornil na aktivity,  kdy se pachatelé vydávají za jeho zaměstnance a pod záminkou vyřízení doplatku či zvýšení důchodu se snaží dostat k citlivým údajům. 

Podvod může začít e-mailovou nebo jinou elektronickou zprávou s dokumentem napodobujícím oficiální písemnost ČSSZ. Ten může obsahovat logo ČSSZ, označení jejích organizačních útvarů, údaje o údajném přepočtu důchodu či výši doplatku a další prvky, které mají vzbudit dojem oficiálního dokumentu, popisuje ČSSZ s tím, že na zprávy mohou navazovat telefonáty od osob, které se vydávají za zaměstnance úřadu a přesvědčují oběti útoku, že kvůli doplatku či zvýšení důchodu musí provést jisté kroky v internetovém bankovnictví. Mohou je dokonce přesvědčovat k videohovoru nebo použití dalších aplikací.

Ať už je forma jakákoli, cílem útočníků jsou přístupy k internetovému bankovnictví nebo jiné citlivé údaje, pomocí kterých mohou oběť připravit o peníze.

Pamatujte proto, že ČSSZ nikdy:

  • nepožaduje od klientů přihlášení do jejich internetového bankovnictví nebo provádění transakcí kvůli vyplacení důchodu či jeho doplatku, 
  • nevyžaduje přihlašovací údaje, PIN, autorizační kód či vzdálený přístup k telefonu, počítači nebo internetovému bankovnictví, 
  • neřeší přístup k bankovnímu kontu přes telefonáty nebo videohovory.


Jak úřad přiznal, podvodníci v současnosti umí komunikaci státních institucí, vč. dokumentů, log, označení či podpisů napodobit velmi věrohodně. 

Setkáte-li se s podobnou žádostí pod hlavičkou ČSSZ, komunikaci ukončete. Pokud vám věc vrtá hlavou, můžete kontaktovat úřad způsobem, který najdete na oficiálním webu, na který se dostanete zadáním adresy a ne proklikem přes cizí odkazy. Každopádně nikomu nesdělujte citlivé údaje a pokud jste to udělali, hned volejte banku, aby zablokovala případně transakce či přístup k účtu.

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Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

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