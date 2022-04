Přeplatky z daňového přiznání začne Finanční správa posílat začátkem května

Finanční správa v letošním roce vybrala zatím 1 673 709 daňových přiznání od fyzických osob a 207 973 od osob právnických. Jen během posledního dne termínu pro papírové podání formuláře lidé doručili správci daně ještě 141 598 přiznání. V minulém roce bylo k 1. dubnu celkem vybráno 1 332 018 přiznání k dani z příjmů. Z toho 1 165 052 od fyzických osob a 166 966 od právnických osob.

Kdo nestihl podat přiznání v daném termínu, může to bez sankcí napravit do pěti pracovních dnů po řádné lhůtě.

Podáváte-li přiznání k dani z příjmů v elektronické formě, máte čas do 2. května 2022. Pokud jste přiznání nepodali do 1. dubna a formulář za vás bude podávat daňový poradce nebo advokát, máte čas až do 1. července 2022. Stejná lhůta platí i pro daňové subjekty, které mají zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Ohledně přeplatků na dani platí, že se začínají zpracovávat a vyplácet až po lhůtě pro podání přiznání (do 30 dnů, tj. po 1. dubnu 2022). A to i těm, kteří podali daňové přiznání v předstihu.

Nejpozději 2. května 2022 tedy musí Finanční správa dát příkaz do banky na vrácení peněz.