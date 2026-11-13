Měšec.cz

Předstíral platby přes QR kód a odnášel si zboží. Potvrzení v mobilu nestačí

Dalibor Z. Chvátal
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21.10.26 2*/QR kód, QR platba, mobil, placení Autor: Depositphotos.com
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QR platba nemusí být okamžitá. Kupující navíc může úhradu jen předstírat a ukázat vám potvrzení v telefonu. Při prodeji přes bazar proto ve vlastním zájmu předávejte zboží až po připsání peněz na účet.

Kupující načte QR kód, ukáže vám v telefonu potvrzení o zadané platbě a vy mu předáte zboží. Peníze ale na váš účet nikdy nepřijdou. Právě takový trik podle policie používal muž při nákupech elektroniky přes internetové bazary v Moravskoslezském kraji.

Jenže samotné použití QR kódu nezaručuje, že vám kupec poslal okamžitou platbu, ani že peníze vůbec odešly. Pokud vám kupec tvrdí, že máte zaplaceno, ověřte si příchozí platbu ve vlastním bankovnictví. Jen pohled na jeho displej mobilu nestačí.

Jak podvod funguje

Kupec naskenuje váš QR kód a ukáže vám provedení platby. Ve skutečnosti nastaly dvě možnosti:

  1. Zadal platbu na účtu s nízkým zůstatkem, takže platba čeká na doplnění peněz (a nikdy se neprovede). Fakticky vám ukázal jen zadání příkazu k úhradě, ne realizaci platby, tj, odepsání peněz z účtu.
  2. Zadal standardní platbu a nenápadně změnil datum splatosti. Platba tak čeká a lze ji kdykoli zrušit.

Odhalení podvodu je jednoduché: dokud peníze prokazatelně nemáte na účtu, nic nepředávejte. Okamžitá platba je skutečně okamžitá a funguje až na odstávky v režimu 24/7. A vy to ihned vidíte v mobilní aplikaci vaší banky.

Seznam retailových bank podporujících okamžité platby

Banka přijímající okamžité platby Kód banky
Air Bank 3030
Banka CREDITAS 2250
Česká spořitelna 0800
ČSOB 0300
Fio banka 2010
J & T Banka 5800
Komerční banka 0100
mBank 6210
MONETA Money Bank 0600
Oberbank 8040
Partners Banka 6363
PPF banka 6000
Raiffeisenbank 5500
UniCredit Bank 2700
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Autor aktuality

Dalibor Z. Chvátal

Dalibor Z. Chvátal

Autor se věnuje publikační činnosti v oblasti osobních financí. Specializuje se na finanční produkty, spotřebitelská témata a osobní silniční dopravu.

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