Předstíral platby přes QR kód a odnášel si zboží. Potvrzení v mobilu nestačí

QR platba nemusí být okamžitá. Kupující navíc může úhradu jen předstírat a ukázat vám potvrzení v telefonu. Při prodeji přes bazar proto ve vlastním zájmu předávejte zboží až po připsání peněz na účet.
Kupující načte QR kód, ukáže vám v telefonu potvrzení o zadané platbě a vy mu předáte zboží. Peníze ale na váš účet nikdy nepřijdou. Právě takový trik podle policie používal muž při nákupech elektroniky přes internetové bazary v Moravskoslezském kraji.
Jenže samotné použití QR kódu nezaručuje, že vám kupec poslal okamžitou platbu, ani že peníze vůbec odešly. Pokud vám kupec tvrdí, že máte zaplaceno, ověřte si příchozí platbu ve vlastním bankovnictví. Jen pohled na jeho displej mobilu nestačí.
Jak podvod funguje
Kupec naskenuje váš QR kód a ukáže vám provedení platby. Ve skutečnosti nastaly dvě možnosti:
- Zadal platbu na účtu s nízkým zůstatkem, takže platba čeká na doplnění peněz (a nikdy se neprovede). Fakticky vám ukázal jen zadání příkazu k úhradě, ne realizaci platby, tj, odepsání peněz z účtu.
- Zadal standardní platbu a nenápadně změnil datum splatosti. Platba tak čeká a lze ji kdykoli zrušit.
Odhalení podvodu je jednoduché: dokud peníze prokazatelně nemáte na účtu, nic nepředávejte. Okamžitá platba je skutečně okamžitá a funguje až na odstávky v režimu 24/7. A vy to ihned vidíte v mobilní aplikaci vaší banky.
Seznam retailových bank podporujících okamžité platby
|Banka přijímající okamžité platby
|Kód banky
|Air Bank
|3030
|Banka CREDITAS
|2250
|Česká spořitelna
|0800
|ČSOB
|0300
|Fio banka
|2010
|J & T Banka
|5800
|Komerční banka
|0100
|mBank
|6210
|MONETA Money Bank
|0600
|Oberbank
|8040
|Partners Banka
|6363
|PPF banka
|6000
|Raiffeisenbank
|5500
|UniCredit Bank
|2700