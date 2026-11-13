Předplatné půjde lépe zrušit. EU chce omezit pasti na internetu

Předplatné byste mohli snáz zrušit a před jeho prodloužením dostat upozornění. Evropská komise navrhla pravidla proti obchodnickým trikům na internetu. Zatím ale neplatí.
Při nakupování na internetu byste měli být lépe chráněni před obchodními nátlaky, které vás tlačí do rychlého nákupu nebo vám komplikují zrušení služby. Počítá s tím návrh nových evropských pravidel Digital Fairness Act, který Evropská komise představila 11. 11. 2026.
Návrh míří na nekalé praktiky, které ovlivňují rozhodování zákazníka v neprospěch jeho zájmů. Ty mají být zakázané za všech okolností, Komise mezi ně zařazuje například falešné tvrzení, že nabídka platí jen velmi krátce.
Příklad:
Na webu třeba vidíte tvrzení, že výhodná nabídka za chvíli skončí, přestože to není pravda. Takové triky mají být výslovně zakázané. A navíc v ceně, kterou uvidíte jako první, by měly být zahrnuté také daně a všechny povinné poplatky, které lze předem určit.
Jak by to mělo být v praxi
1. Jen si vyzkoušíte službu v bezplatném období
Před koncem zkušební doby ale budete muset dostat upozornění a za pokračování budete platit jen tehdy, pokud s tím budete výslovně souhlasit.
2. Předplatné se vám automaticky prodlužuje
U smlouvy na pravidelný odběr zboží nebo služeb, kterou si online sjednáte alespoň na 6 měsíců, byste dostali upozornění nejdříve měsíc a nejpozději 14 dnů před prodloužením.
3. Chcete smlouvu ukončit
U firmy, která nabízí uzavření smlouvy na webu nebo v aplikaci, budete muset vidět dobře viditelné tlačítko pro její ukončení.
Tlačítko vám nebude dávat právo zrušit každou smlouvu okamžitě, ale usnadní vám podání výpovědi. Samotné výpovědní lhůty a další podmínky by dál určoval zákon a vaše smlouva.
Bankovní služby a odložené platby
Lepší ochranu byste mohli získat i při sjednávání bankovních služeb, pojištění nebo nákupů s odloženou platbou. Pojišťovna by vás například nesměla tlačit k podpisu falešným tvrzením, že výhodná nabídka za chvíli skončí.
Podmínky, za kterých můžete pojištění později ukončit, by se ale dál řídily pravidly pro pojištění a vaší smlouvou.
Pokud by si nové nařízení a zvláštní evropská pravidla pro konkrétní finanční službu odporovaly, přednost by v dané věci měla pravidla určená přímo pro tuto službu.
Za falešné slevy a nátlaky sankce
Část ochrany, která má platit v celé EU, přitom máte už dnes. V Česku musí obchodníci při oznámení slevy z ceny výrobku uvádět také nejnižší cenu, za kterou jej nabízeli a prodávali v předchozích 30 dnech. Tato povinnost platí od ledna 2023.
Komise chce mít také možnost sama vyšetřovat rozsáhlé případy, které vážně poškozují zákazníky napříč EU. Firmám by za porušování pravidel mohla uložit pokutu až do 6 % jejich celosvětového ročního obratu.
Nová práva vám ale zatím nevznikají. Návrh musí projednat Evropský parlament a Rada EU a během schvalování se ještě může změnit. Komise počítá s tím, že by se nová pravidla začala používat rok po vstupu nařízení v platnost.