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Pražská plynárenská zdraží elektřinu i plyn necelé polovině zákazníků. Podívejte se, o kolik zaplatíte navíc

Gabriela Hájková
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topení, plyn, energie Autor: Shutterstock.com
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Společnost Pražská plynárenská, která je dodavatelem elektřiny a zemního plynu, od ledna 2027 zdraží energie. Navýšení cen se dotkne zákazníků, kteří nemají sjednanou fixaci (smlouva na dobu určitou) a čerpají tak energie přes smlouvu na dobu neurčitou. Konkrétně se ceny zvýší u produktu Standard pro zemní plyn a u produktu s názvem Bez závazku u elektřiny (a u smluv navázaných na tyto dva produkty).

Podle zprávy Pražské plynárenské dodavatel zdražuje energie kvůli dlouhodobě nepříznivému cenovému vývoji na globálních velkoobchodních trzích. Růst cen se má dotknout méně než poloviny zákazníků společnosti.

Prodejní ceny zemního plynu u produktu Standard se zvýší celkově v průměru o 8,7 %. Pro domácnost, která využívá zemní plyn jen na vaření v bytě s ročním odběrem 0,4 MWh, to znamená nárůst měsíčních nákladů asi o 21 Kč. Domácnost, která využívá zemní plyn na vaření i ohřev vody a ročně odebere 4 MWh, si měsíčně připlatí asi 72 Kč.

Zdražení prodejní ceny elektřiny u produktu Bez závazku bude obdobné a dosáhne v průměru 8,6 %. Domácnost s nejčastější distribuční sazbou D02d a spotřebou 2,5 MWh si měsíčně připlatí asi 126 Kč.

Pražská plynárenská není jediná, která zdražuje. Ceny zvyšují kvůli geopolitické situaci také ostatní dodavatelé. Například ČEZ nedávno oznámil, že navýší cenu 1,6 milionu zákazníků, kteří nemají zafixované ceny energií.

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Fixovat radili už v květnu i námi oslovení odborníci, podle kterých nyní energie zdražuje hlavně konflikt na Blízkém Východě a nervozita na globálních trzích ohledně dodávek ropy a plynu. 

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Autor aktuality

Gabriela Hájková

Gabriela Hájková

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

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