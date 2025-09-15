Měšec.cz  »  Pražská energetika od listopadu zlevní elektřinu i plyn a přidá bonus 600 Kč

Pražská energetika od listopadu zlevní elektřinu i plyn a přidá bonus 600 Kč

Monika Veselíková
Dnes
Pražská energetika (PRE) oznámila snížení cen za elektřinu i plyn – nové ceny začnou platit od 1. listopadu.

U elektřiny dojde k poklesu ceny o 10 %, u plynu o 8 %. Zlevnění se od listopadu dotkne všech stávajících zákazníků z řad domácností a menších firem, které nemají fixaci ceny, navíc všichni tito zákazníci dostanou od PRE jednorázový bonus ve výši 600 Kč. Tato sleva bude odečtena z nejbližšího vyúčtování elektřiny či plynu, vysvětluje tiskový mluvčí PRE Karel Hanzelka.

Pokud elektřinu nevyužíváte k topení a ohřevu vody, zaplatíte nově za kilowatthodinu 2,89 Kč bez DPH. Roční úspora se tak bude pohybovat okolo 600 Kč. V praxi samozřejmě záleží na spotřebě konkrétní domácnosti.

Uvedená cena platí pro zákazníky bez fixace. Ti, kdo si zvolí produkt s fixací ceny a nejběžnější distribuční sazbu D02d (elektřinu využívají k napájení běžných spotřebičů, netopí s ní ani neohřívají vodu) zaplatí za kilowatthodinu 2,69 Kč bez DPH, pokud budou fixovat na 3 roky.

Kolik budou stát energie? Měli byste fixovat? A jak reagovat na emisní povolenky pro domácnosti? Přečtěte si také:

Domácnosti, které využívají elektřinu k ohřevu vody, zaplatí v nízkém tarifu bez fixace 2,59 Kč bez DPH. Zákazníci s bojlerem ušetří v průměru kolem 1200 Kč ročně, říká Hanzelka. Pro odběratele, kteří své domovy vytápí tepelnými čerpadly či přímotopy, pak klesne cena za kilowatthodinu na na 2,79 Kč (v nízkém tarifu bez fixace ceny). Roční úsporu společnost vyčíslila na 4000 Kč.

Se začátkem topné sezóny PRE sníží také cenu za dodávku plynu. Od 1. listopadu PRE nabídne většině zákazníků plyn za 1,32 Kč bez DPH za kilowatthodinu, což představuje v závislosti na charakteru spotřeby pokles nákladů až o 8 %. V případě, že zákazníci plynem topí, mohou ušetřit až několik tisíc korun ročně, vypočítává Hanzelka. Změna cen proběhne od 1. listopadu letošního roku u zákazníků bez fixace automaticky. 

Snížení cen elektřiny a plynu před časem oznámila také společnost E.ON. Od září do konce roku 2025 nabídne slevu ve výši 10 % z ceny za 1 MWh dodávky.

Monika Veselíková

