Pražská burza prodlouží obchodování. Od ledna skončí až v 17 hodin

Burza cenných papírů Praha (BCPP) od 4. ledna 2027 prodlouží obchodní hodiny o půl hodiny. Obchodování bude nově končit v 17:00 hodin, zatímco nyní končí v 16:30 hodin. Posune se také zveřejnění oficiálního kurzovního lístku, a to ze současných 17:15 na 17:30 hodin.
Burza změnu zdůvodňuje snahou o větší časový překryv s dalšími evropskými burzami. Význam má především u společností, jejichž akcie se obchodují současně na více trzích. Delší souběh obchodních hodin by podle burzy mohl zvýšit aktivitu investorů a přispět k efektivnějšímu vytváření ceny těchto akcií.
Naším cílem je nabídnout investorům více času pro obchodování a současně vytvořit vhodnější podmínky pro společnosti s duálním listingem. Větší časový překryv s ostatními evropskými trhy podporuje likviditu a usnadňuje investorům reagovat na vývoj na zahraničních trzích, uvedl generální ředitel BCPP Petr Koblic.
Pražská burza zároveň počítá s tím, že obchodní dobu v budoucnu prodlouží ještě více. Další změna má přijít po zavedení vypořádání obchodů v režimu T+1.